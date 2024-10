Desafio BETesporte: torcedor do Goiás acerta o ângulo e fatura R$ 14 mil

O prêmio estava acumulando há nove partidas do Esmeraldino em casa.

Goiás.- Finalmente saiu o prêmio do “Desafio BETesporte“, uma ativação em que sócios-torcedores do Goiás são convidados a chutar uma bola, da marca do pênalti, no ângulo. A ação é promovida pela operadora de apostas esportivas BETesporte, patrocinadora máster do esmeraldino.

O desafio aconteceu, por nove vezes, antes de partidas do Goiás em casa, pelo Campeonato Brasileiro da Série B e pela Copa do Brasil. Todas as vezes que os torcedores erravam o prêmio acumulava até que Marcus Vinicius, de 38 anos, conseguiu acertar a bola no alvo e ganhou R$ 14 mil.

A ação começou com R$ 5 mil e dava três tentativas a cada pessoa que tentou, mas o valor foi acumulando até o domingo (13), no dia do jogo do esmeraldino contra o Vila Nova, no estádio Hailé Pinheiro, pela Série B.

“É essencial construir parcerias ativas, que gerem engajamento e tragam benefícios para os torcedores. Essa é uma ação que foi muito bem aceita, já se tornou tradicional e tem um grande apelo junto aos sócios-torcedores”, disse a diretora de marketing do Goiás, Jessica Rezende.

“O Desafio BETesporte tem sido um sucesso em todos os jogos do Goiás. A torcida se envolve com os participantes e vibra junto com eles. Quero dar meus parabéns ao Marcus, pois a tarefa não é fácil. Que outros torcedores possam acertar o chute e levar o prêmio para casa”, declarou Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte.

Com a entrega da premiação, o desafio volta ao valor inicial de R$ 5 mil. A próximo oportunidade para algum torcedor tentar ganhar a ativação será no dia 25 de outubro, na partida contra o Amazonas.

A BETesporte é uma das empresas de apostas esportivas que solicitou a licença da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Com isso, a companhia está autorizada a operar no país até o final deste ano enquanto é avaliada pelo governo federal.

Segundo o ministério, são 96 empresas, com 213 plataformas de apostas, que estão aptas a funcionar em território nacional, além de 18 empresas nas listas estaduais. As plataformas que seguirem todos os parâmetros determinados pelo governo poderão começar o ano de 2025 com a certificação.

Veja também: Apostas esportivas: BETesporte destaca avanço da regularização e anuncia nova campanha