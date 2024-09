Deputado Zeca Dirceu defende restrição na publicidade de apostas e jogos online

Parlamentar demonstrou preocupação com o endividamento excessivo dos apostadores.

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) publicou um artigo em O Globo em que condenou a publicidade para as empresas da apostas esportivas e jogos online. O parlamentar afirmou estar preocupado com o vício e o endividamento excessivo dos apostadores. Para o legislador, as bets deveriam ter o mesmo tratamento de cigarros e bebidas, com a proibição de publicidade e alta taxação.

“Pessoas humildes têm sido enganadas 24 horas por dia, com um turbilhão de anúncios na mídia, em jogos de futebol e nas redes sociais, em que prosperam figuras públicas e influencers, que manipulam a boa-fé e prometem o milagre de milhões de reais aos incautos”, argumentou Dirceu.

O parlamentar citou pesquisas com a do Instituto Locomotiva para reforçar a preocupação com a quantidade de pessoas das classes sociais menos favorecidas que gastam parte da renda com iGaming. “52 milhões de brasileiros adultos já fizeram apostas esportivas em sites ou apps especializados. Desses, 79% são das classes C, D e E, e 76% possuem cartão de crédito”, escreveu.

Zeca Dirceu finaliza o texto com críticas duras à prática das apostas. “A publicidade das apostas deve acabar ou tornar-se extremamente restrita. É um monumental desafio para o governo Lula, o Congresso e toda a sociedade. Trata-se de uma epidemia e de agiotagem on-line. O Brasil precisa dar um basta a esse descalabro”, disse.

