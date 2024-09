Deputado propõe projeto de lei para proibir a publicidade de jogos de azar no Brasil

Reginaldo Lopes é relator da regulamentação da reforma tributária.

Brasília.- O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou, na última terça-feira (10), o Projeto de Lei de Nº 3.511/2024, que visa proibir todos os tipos de publicidade de apostas esportivas e jogos online no Brasil. Pelo texto da lei, ficariam vetados anúncios em meios de comunicação tradicionais, em redes sociais e até em meios físicos, como as camisas dos times de futebol.

De acordo com o que publicou o Metrópoles, Lopes usou em sua justificativa dados de uma pesquisa recente divulgada pelo Instituto Locomotiva, que apontou que em cinco anos o número de apostadores no Brasil chegou a 52 milhões, sendo que desses, 45% afirmaram ter tido prejuízos financeiros com a atividade.

“Estas casas de apostas trabalham para obter valores de apostas com um único objetivo de lucrar à custa dos brasileiros. Diante de tantos argumentos que demonstram os efeitos negativos dos jogos de azar, é imperativo que se proíba a publicidade, a divulgação e a propaganda de qualquer plataforma ou meio de aposta, para proteger as pessoas deste terrível e arruinador vício”, argumenta o deputado no texto do projeto.

Para virar lei, o projeto precisaria passar pela avaliação de comissões na Câmara dos Deputados, em caso de aprovação ia ao plenário da casa, para avançar ao Senado Federal e só então ser sancionada. Reginaldo Lopes é relator da regulamentação da reforma tributária.

