CPI das Apostas: comissão aprova quebra de sigilos e convocação para depoimento do fundador da VaideBet

José André da Rocha Neto foi um dos alvos da Operação Integration.

Brasília.- A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas no Senado aprovou o requerimento que solicita a quebra de sigilos bancários e fiscal, entre 2022 e 2024, do empresário José André da Rocha Neto, sócio da empresa VaideBet. De acordo com a Agência Senado, também foi aprovada a convocação do empresário para depor na CPI.

O requerimento foi feito pelo presidente da CPI, senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Na justificativa, o parlamentar afirma que é importante ter acesso aos sigilos do empresário.

“Trata-se, portanto, de personagem central da Operação Integration, envolvendo casas de apostas, empresas e pessoas físicas. Assim sendo, torna-se imprescindível que esta CPIMJAE tenha acesso aos sigilos bancários e fiscais do senhor José André da Rocha Neto”, diz Kajuru no requerimento.

O fundador da VaideBet é investigado na mesma operação que a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Ele teve quase R$ 200 milhões bloqueados pela Justiça. Ao todo, 53 pessoas, entre físicas e jurídicas, são investigadas no caso.

Na época em que a operação foi deflagrada, a justiça emitiu mandado de prisão contra José da Rocha Neto. As investigações apontam que a empresa do cantor Gusttavo Lima estaria envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro com empresas de Rocha Neto.

Em reportagem exibida pelo Fantástico, o empresário afirmou que “não existe qualquer indício de sua participação em atos ilícitos” e que seu patrimônio é regular. Já a equipe de Gusttavo Lima declarou que ele tem apenas um contrato de uso de imagem com a VaideBet e que nem ele nem a Balada Eventos empresa do cantor) estão envolvidos em qualquer esquema de jogos ilegais ou lavagem de dinheiro.