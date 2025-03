Conheça o humorista Ítalo Sena, novo embaixador da Reals

Ítalo é famoso pelos vídeos com câmera escondida, conhecidos como “pegadinhas”.

Pernambuco.- A operadora de apostas esportivas Reals Bet anunciou o humorista pernambucano Ítalo Sena como novo embaixador da marca. O comediante ficou conhecido nacionalmente graças aos vídeos do seu canal do YouTube “Tá Gravando”, em que faz “pegadinhas” com pessoas na rua. Geralmente o conteúdo online gira em torno de situações inusitadas que são capturadas por uma câmera escondida.

Além das pegadinhas, Ítalo também é comediante stand up com shows lotados pelo Brasil e ainda é comentarista do Canal Combate, do Globo. Segundo a Reals, a nova parceria faz parte da estratégia da empresa de expansão da marca pelo território brasileiro.

Sena é um dos humorista com maior popularidade no Nordeste do país, tendo mais de 6 milhões de seguidores entre Instagram e TikTok, além de 1,85 milhão de inscritos no YouTube.

“Temos uma presença marcante nas redes sociais e por meio delas mantemos uma comunicação diária com o público. A chegada do Ítalo Sena vai nos ajudar a ampliar a gama de conteúdo que produzimos, sempre de forma bem humorada e tratando as apostas como uma forma de entretenimento”, afirmou Rafael Borges, CEO da Reals.

Ítalo passa a integrar o time de embaixadores da marca de apostas que conta com outros famosos como o ator e apresentador Rodrigo Faro e o influencer Edu Primitivo. A Reals é ainda patrocinadora máster do time do Coritiba.

