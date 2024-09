Valor milionário: Brazilian Series of Poker terá a terceira maior premiação entre os esportes no Brasil

A etapa final do BSOP deve atrair jogadores famosos do país e do exterior. (Foto: Divulgação/WPF)

A projeção total de prêmios para o BSOP 2024 é de mais de R$ 150 milhões.

São Paulo.- Com a última etapa de 2024 prevista para o mês de novembro, em São Paulo (SP), o Brazilian Series of Poker (BSOP), tem uma premiação total prevista de mais de R$ 150 milhões (USD 27 mi), o que colocaria a competição na terceira posição entre as maiores premiações esportivas do país, ficando atrás apenas dos principais campeonatos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil pagam a todos os clubes participantes, respectivamente, R$ 500 milhões (USD 92 milhões) e R$ 450 milhões (USD 82 milhões). Só na etapa final do BSOP, que será realizada de 15 a 29 de novembro, está garantida a premiação de R$ 60 milhões (USD 11 milhões), a maior premiação garantida da história do poker brasileiro.

“A expansão contínua das premiações e a profissionalização dos eventos de poker no Brasil são um indicativo de que o poker se firmou como uma modalidade respeitada e atraente para jogadores brasileiros e de todo o mundo. O BSOP, ao alcançar tais patamares, não apenas beneficia os jogadores, mas também fortalece a imagem do poker como um esporte sério e altamente competitivo”, comentou Leonardo Cavarge, diretor financeiro da World Poker Federation (WPF).

O evento em São Paulo conclui a temporada de 2024 da competição, que já teve uma etapa em São Paulo, de 28 de fevereiro a 5 de março, outra em Natal (RN), de 30 de maio a 4 de junho e outra novamente em São Paulo, de 23 a 31 de julho. Ainda em outubro, do dia 9 ao dia 16, acontecerá um evento no Rio de Janeiro (RJ).

“Estamos muito animados e entusiasmados com o crescimento do BSOP e do poker no Brasil. O que mais tem chamado a nossa atenção é o grande número de jogadores que não praticavam a modalidade um ano atrás, mostrando que o poker caiu definitivamente no gosto do Brasileiro“, comentou Devanir Campos, CEO do BSOP.

Com patrocínio da operadora de iGaming, PokerStars, a etapa final do BSOP deve atrair jogadores famosos do país e do exterior.

