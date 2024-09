Unindo uma mecânica simples com a emoção das apostas, um dos mais tradicionais jogos de cassino do mundo é a roleta. O jogo consiste em um mecanismo que faz girar uma roda com números de 0 a 36 e uma bolinha que é solta nesse espaço e que vai cair em uma das “casas” com as dezenas. Os algarismos são pares ou ímpares e pretos ou vermelhos, com exceção do zero, que é na cor verde e é considerado neutro. Essa variedade de opções proporciona uma grande diversidade de combinações de apostas. A roleta está presente em praticamente todos os cassinos do planeta, incluindo também as plataformas virtuais. Neste artigo, vamos conhecer melhor as particularidades do jogo de roleta, saber mais sobre as probabilidades de ganhar e quais os tipos de apostas que podem ser feitas.

Como jogar na roleta de forma eficiente

Uma das razões para ser tão popular, é a facilidade de como jogar na roleta. O apostador precisa apenas indicar onde ele acha que a bolinha vai parar na rodada. Os jogadores podem apostar em um número específico ou em grupos de algarismos, como os vermelhos ou os pares ou os doze primeiros ou até números aleatórios, entre muitas outras combinações. Depois de selecionar em que pretende investir o dinheiro, é só aguardar a bola parar de girar e ficar em uma das casas numeradas do equipamento. Tradicionalmente, a roleta padrão tem os números de 0 até 36, porém é possível se deparar em alguns casos com o modelo de roleta americana que possui ainda o 00, na prática, a diferença é que reduz um pouco a probabilidade de acertar a dezena em que a bola vai cair.

Estratégia da roleta: Como potencializar seus ganhos

Apesar da simplicidade da roleta, há espaço para cada jogador desenvolver a sua estratégia. Há quem prefere escolher apenas um número, o tipo de jogada conhecida como straight up. Existem também aqueles que têm predileção por jogar em ímpares ou pares ou outros grupamentos de dezenas. O interessante da roleta é que, a depender da quantia que cada pessoa pode investir, ela possibilita múltiplas apostas em apenas uma rodada, potencializando as chances de ganhos.

O mais comum entre os jogadores experientes de roleta é espalhar a aposta, ou seja, não focar apenas em uma opção, mas, sim, buscar mais de uma possibilidade para ampliar a chance de retorno, mesmo que o lucro não seja tão alto. Por exemplo, pode-se apostar nos números pretos, pares, da terceira coluna e entre 19 e 36. Fazendo-se os ajustes necessários para que os ganhos cubram os prejuízos, a chance de sair com lucro ou pelo menos com o investimento de volta é alto.

Regras da roleta: O que você precisa saber antes de jogar

Antes de começar a apostar, é importante conhecer as regras da roleta. Felizmente, são poucos detalhes para aprender, inclusive esse é um dos principais atrativos desse jogo, a simplicidade. Na roleta, os jogadores escolhem no que desejam apostar, podendo fazer quantas entradas achar interessante dentro do limite permitido por cada cassino.

É permitido colocar fichas em qualquer uma das casas da mesa da roleta, podendo ser números, conjunto de algarismos, colunas, pares ou ímpares, casas pretas ou vermelhas e até uma combinação dessas opções. Antes de encerrar o tempo para posicionar as fichas, é possível dobrar a aposta e ainda fazer algumas modificações.

Depois que o funcionário do cassino solta a bola na engrenagem não há mais nada que possa ser feito. Após o resultado do giro, o crupiê vai analisar cada um dos cenários de apostas possíveis e reter as fichas que forem perdidas e devolver as vitoriosas junto com o lucro.

Como funciona o jogo da roleta: Entenda a mecânica e as chances

A mecânica de como funciona o jogo da roleta é bem simples. O jogador deve montar a sua aposta de acordo com as possibilidades. É importante ressaltar que a mesma lógica funciona para o cassino físico e para o cassino virtual, a única diferença é que nos sites os resultados são calculados por um programa de computador.

A opção de aposta mais básica é selecionar um dos algarismos disponíveis, ou seja, de 0 até 36. Em algumas máquinas há também a opção do 00. Como “cravar” o resultado é difícil, a recompensa é alta, nesse caso, o retorno é de 35 vezes o valor investido.

Existem as opções de apostar em metade dos números, que geram uma premiação de 1:1, ou seja, o lucro é igual ao valor apostado. Entram nessa categoria as apostas em: pares, ímpares, pretos, vermelhos, números baixos (de 1 a 18) e números altos (de 19 a 36). Os algarismos 0 e 00 não entram em nenhuma dessas categorias.

Outra maneira popular de apostar é em um terço dos números entre 1 e 36, o que corresponde a um grupo de doze números. Se enquadram nesse tipo de aposta, as dúzias, que são os grupos que vão de 1 até 12, de 13 até 24 e de 25 a 36. Semelhante a isso, há a alternativa de aposta nas colunas, que também são três grupos de doze algarismos cada, mas que não são consecutivos, eles seguem o layout da mesa de roleta. Em todos esses casos, o pagamento é 2:1, o que significa que o lucro é equivalente ao dobro do que foi apostado.

A mesa de roleta permite ainda que se possa apostar nas linhas, também conhecidas como ruas, que são um grupo de três números consecutivos. Um exemplo de rua é: 19, 20 e 21. Se a bolinha cair em uma dessas casas, o pagamento será de 11:1, com o lucro onze vezes o valor apostado inicialmente. O jogador pode posicionar uma ficha entre duas ruas e, com isso, duplicar as chances de ganhar. Um exemplo dessa escolha seria ir da casa 13 até a 18. Na prática, são seis algarismos almejados. A premiação é de 5 para 1 nesse último caso.

Melhor estratégia para roleta: Aumente suas chances de vitória

Com tantas formas de apostar, qual é a melhor estratégia para a roleta? A principal estratégia é melhorar as chances, aumentando a probabilidade de vitória. A conta é a seguinte, quanto mais fichas espalhadas pela mesa, maior é a chance de a bolinha cair em um setor desejado. Quanto melhor a probabilidade, maior é o prêmio. Ao se aumentar as chances de acerto, diminui-se o lucro.

Para se ter um exemplo, apostador em um único algarismo gera uma probabilidade de 1 em 37 ou de cerca de 2,7%. Já apostar em uma dúzia de números proporciona uma probabilidade de 12 em 37 ou de 32,4%, o que é bem mais favorável, ao passo que vai render um lucro inferior.

Seguindo a lógica de ampliar as possibilidades de vencer, podemos citar algumas estratégias. Uma delas é a aposta dividida, ou split, que consiste em posicionar a ficha entre dois números vizinhos, como o 10 e 11. Isso dobra as chances de ganhar. Para essa estratégia, o prêmio é de 17:1.

Outra possibilidade é de colocar a ficha na intersecção entre quatro números vizinhos, 17, 18, 19 e 20, por exemplo. Essa estratégia é chamada de corner, em inglês, ou que seria algo como “esquina”, em português. A probabilidade de acertar, como já dá para inferir, é quatro vezes maior do que a aposta em um só algarismo. Para a aposta em quatro números, o lucro é equivalente a 8 para 1.

Semelhante à sugestão anterior, os apostadores podem tentar montar trios, quartetos ou outras combinações usando os números 1, 2 e 3 associados ao 0 ou ao 00. A depender da combinação, pode-se conseguir uma premiação de 11:1 ou de 6:1.

Como apostar na roleta de maneira estratégica

Muita gente se pergunta: como apostar na roleta? Dá para apostar qualquer valor? Os interessados em se aventurar no jogo da roleta precisam comprar fichas para usá-las nas entradas. As fichas variam de cassino para cassino, mas geralmente há fichas de R$ 1 até R$ 1 mil ou ainda maiores. Nas plataformas digitais a lógica é a mesma.

Uma consequência da necessidade de comprar fichas é que é preciso gastar um tempo para adquirir os objetos e depois para posicioná-los na mesa. Geralmente o crupiê dá um tempo curto para os apostadores montarem suas entradas. O que pode acontecer é encerrar o tempo para as apostas antes de o jogador finalizar a jogada. Então é preciso ser ágil e pensar com antecedência a estratégia de jogo.

Como ganhar no jogo da roleta

Não existe uma receita de bolo de como ganhar dinheiro no jogo da roleta. Por ser um jogo de sorte, nada é garantido. Entretanto, é perfeitamente possível conseguir bons lucros montando a melhor estratégia.

Uma forma de potencializar a possibilidade de acerto é combinar apostas, com fichas de valores diversos em locais estratégicos para os ganhos compensarem as perdas. Ao fazer isso é interessante observar que dá para multiplicar os ganhos em determinadas situações. Digamos que um jogador apostou nos números ímpares, vermelhos e do quadrante 22, 23, 24 e 25. Se a bolinha cair no 25, o apostador ganha em todos os critérios e levará uma premiação generosa.

Dicas para ganhar na roleta: Aproveite as melhores oportunidades

Mesmo que a roleta seja imprevisível de uma forma geral, há algumas dicas para tentar prever o resultado. Por exemplo, se o jogador perceber que saíram cinco números pares seguidos, a chance de sair um ímpar é muito grande. O mesmo serve para outras combinações, como números altos ou baixos, dúzias ou colunas, etc.

Pegando essas modalidades de apostas que são de terços dos números da mesa, outra dica é apostar em dos terços. As chances de ganhos sobem para mais de 64%. Outras combinações também podem gerar probabilidades positivas ainda maiores. Mas a maior de todas as dicas é encarar a roleta como uma diversão e nunca apostar um dinheiro que não se possa perder.

