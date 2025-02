Como a LuckBet usa a linguagem informal e o ator Caio Castro para se aproximar do público nas redes sociais

Embaixador da marca, piloto e ator é trunfo da empresa para aumentar o seu engajamento e obter mais clientes.

A casa de apostas LuckBet tem apostado em uma estratégia de comunicação baseada em linguagem informal, adotando um tom mais descontraído nas redes sociais para se aproximar do público. E nesse planejamento, o ator Caio castro, embaixador da marca, é o principal destaque, utilizando sua popularidade para fortalecer essa conexão.

“A adoção de uma linguagem mais informal e descontraída foi totalmente intencional. A LuckBet entende que o público jovem, acima de 18 anos, é um dos principais consumidores de apostas esportivas e jogos online no Brasil, e essa linguagem permite que nos conectemos de forma mais autêntica e próxima a eles’, destaca Feliphe Almeida, CTO da LuckBet.

“Levamos em consideração pesquisas de mercado, análises de comportamento digital e tendências culturais que mostram que os jovens valorizam marcas que falam a sua língua e se posicionam de maneira descomplicada. Essa estratégia tem impactado positivamente na relação com os clientes, criando uma conexão mais forte e uma sensação de que a LuckBet é uma marca que entende e faz parte do seu dia a dia”, explica Feliphe.

A escolha da linguagem informal pela LuckBet está diretamente ligada à presença de Caio Castro como embaixador da empresa. O ator e piloto passou a representar a marca de apostas em dezembro de 2024.

“Caio Castro é um dos nomes mais influentes e versáteis do Brasil, e sua personalidade carismática e jovial combina perfeitamente com a linguagem que adotamos. Ele não só traz credibilidade e visibilidade para a marca, mas também ajuda a traduzir a ideia de que as apostas esportivas e os jogos online são uma forma de entretenimento, diversão e emoção”, afirma Feliphe.

“Caio é uma figura que consegue unir diferentes públicos, desde fãs de automobilismo até quem acompanha suas atuações na TV e no cinema. Sua participação reforça a mensagem de que a LuckBet é uma marca moderna, descolada e conectada com o universo do entretenimento”, acrescenta.

Com uma abordagem mais informal e descontraída, a LuckBet acumula vídeos com mais de 1 milhão de visualizações no Instagram. Para Feliphe Almeida, os números indicam que a estratégia segue no caminho certo.

“A LuckBet quer ser vista como uma marca jovem, dinâmica e acessível, que oferece uma experiência de entretenimento segura”, afirma.

A empresa, em crescimento no setor de apostas, já planeja novas ações para os próximos meses de 2025, com a expectativa de ampliar sua presença e atrair um público ainda maior.

“A LuckBet está sempre buscando inovar e se aproximar ainda mais do nosso público. Estamos preparando novas campanhas interativas, conteúdos exclusivos e ações que envolvem não apenas apostas, mas também música, esportes e cultura pop. Além disso, estamos investindo em formatos como lives, desafios e parcerias com criadores de conteúdo que dialogam diretamente com o nosso público. Em breve, teremos novidades que vão surpreender e engajar mais nossos clientes”, conclui.