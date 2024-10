Como a BGaming está apoiando a sustentabilidade ao financiar projeto de natureza urbana em Portugal

Fornecedora de jogos doou cerca de R$ 53 mil para organização sem fins lucrativos.

Comunicado de imprensa.- A BGaming, fornecedora de conteúdo de iGaming, apoiou um programa de educação sobre biodiversidade em Lisboa, com o objetivo de desenvolver as habilidades artísticas das crianças e promover a coesão comunitária.

O estúdio de jogos criativos doou €10 mil (R$53 mil) ao Clube Intercultural Europeu, uma organização sem fins lucrativos que apoia a educação, formação e empregabilidade de jovens, neste verão. A generosa doação da BGaming foi utilizada para reparos nas instalações do clube e para necessidades organizacionais, com outra parte destinada ao financiamento de um projeto para apoiar o desenvolvimento de habilidades das crianças.

O novo programa, “Projeto Natureza Urbana – Uma Macro História”, ajudará os alunos a se integrarem ao ambiente urbano ao seu redor de uma forma prática e multidisciplinar. Os jovens combinarão elementos da natureza com técnicas de cinema e audiovisual, com o apoio do artista cinematográfico Gonçalo Almeida.

Após participarem de caminhadas observatórios pela natureza, os alunos do Projeto Natureza Urbana se juntarão a Almeida para aprender as técnicas fundamentais do cinema, incluindo narrativa, filmagem e edição, com o objetivo de promover a conscientização ambiental, desenvolver habilidades criativas e fortalecer os laços entre a escola, a comunidade e a natureza.

Gonçalo Almeida nasceu em Portugal e começou sua carreira como diretor de cinema, tornando-se um dos maiores nomes do cinema de fantasia. Ele dirigiu e produziu várias obras aclamadas pela crítica, incluindo Faz-Me Companhia, A Rapariga de Saturno e O Advento.

Este projeto de caridade marca a terceira causa criativa apoiada pela BGaming em 2024, após doações feitas a um instituto de arte brasileiro e a um centro de xadrez juvenil na Polônia, antes de outros grandes eventos do setor.

Marina Ostrovtsova, CEO da BGaming, afirmou: “A criatividade é uma maneira comprovada de apoiar o desenvolvimento infantil, e temos prazer em doar para causas valiosas que defendem isso. Assim como a BGaming se dedica a produzir os jogos mais criativos do mercado, estamos comprometidos em construir comunidades fortes por meio da arte.

“As crianças do Clube Intercultural Europeu certamente se beneficiarão do tempo que passarão participando deste projeto semestral, e mal podemos esperar para ouvir sobre os resultados.”

Ana Quintela, Coordenadora Geral do Clube Intercultural Europeu, acrescentou: “Estamos felizes que a BGaming entrou em contato conosco, possibilitando à escola local implementar um projeto de oficina de cinema.

“Essa doação chegou no momento perfeito, permitindo-nos apoiar uma iniciativa educacional que atende às necessidades da nossa comunidade.”

BGaming realiza doação a instituto de arte brasileiro

No mês de maio, a BGaming também reforçou seu compromisso contínuo com as artes populares ao fazer doações para o Instituto Galeria A7MA, em São Paulo, que apoia o desenvolvimento criativo de crianças.

Como parte de seu projeto ‘When Art Meets Gaming’ (Quando a Arte Encontra os Jogos), a BGaming colaborou com vários artistas locais para criar murais para eventos da indústria ao longo do último ano. Para a SiGMA Americas em abril, o estúdio também escolheu retribuir à cidade anfitriã financiando projetos de arte para crianças.

A BGaming fez uma doação para apoiar três iniciativas de caridade. Uma parte foi doada para coordenar uma visita à Galeria A7MA, onde crianças do Projeto Felicidarte fizeram um tour pela atração turística popular ‘Beco do Batman’ e aprenderam sobre a arte. Mais tarde, a A7MA financiou uma atividade onde as crianças foram convidadas a transformar as fachadas de suas casas em murais coloridos.

Outra parte da doação foi destinada a reformas para o espaço do depósito do Projeto Felicidarte, para reformar a área de modo que possa receber grupos escolares a cada semana e distribuir alimentos para áreas carentes.