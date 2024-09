Comissão de Esporte do Senado avalia destinação de recursos das loterias para os eSports

Os esportes eletrônicos poderiam receber 0,04% do arrecadado com as loterias federais.

Brasília.- Esta na pauta desta quarta-feira (4) da Comissão de Esporte (CEsp) do Senado, o Projeto de Lei Nº 6.118/2023, que trata sobre a destinação de recursos das loterias federais aos esportes eletrônicos (eSports). A proposta é de autoria do senador Izalci Lucas (PL-DF) e já teve a aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

De acordo com a Agência Senado, o texto altera a Lei 9.615/1998 ao acrescentar a Confederação Brasileira de Games e eSports (CBGE) no Sistema Nacional de Desporto, ou seja, torna os esportes eletrônicos elegíveis para receber recursos federais.

A nova legislação também alteraria a Lei 13.756/2018, aumentando de 4,36% para 4,40% a porcentagem do repasse do dinheiro proveniente das loterias de prognósticos numéricos. Na prática, a CBGE receberia integralmente esse 0,04% da arrecadação das loterias.

Os recursos para os eSports seriam bem menores do que outras entidades esportivas recebem das loterias. Ainda segundo a Agência Senado, o Comitê Olímpico Brasileiro recebe 1,73%, o Comitê Paralímpico Brasileiro fica com 0,96% e o Comitê Brasileiro de Clubes ganha 0,46% do arrecadado com os jogos lotéricos no país.

O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), que foi relator do projeto na CAE, será novamente relator, mas dessa vez na CEsp. O parlamentar ainda não apresentou o seu parecer. Se o projeto for aprovado por mais esse colegiado de senadores, a proposta vai seguir para mais uma rodada de avaliações na Câmara dos Deputados.

