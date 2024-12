CGS Florianópolis 2024: evento terá painéis com representantes da Weebet

Evento acontece nesta quinta-feira (12) e na sexta-feira (13).

Santa Catarina.- A plataforma brasileira de soluções em iGaming Weebet vai ter representantes participando em painéis do CGS Florianópolis 2024, um evento do setor de jogos de azar que será realizado nesta quinta-feira (12) e na sexta-feira (13), na capital catarinense. A conferência vai abordar temas relevantes para a indústria de apostas esportivas e jogos online, além de ser uma oportunidade de networking.

A Chief Growth Officer (CGO) da Weebet, Andresa Franco, será palestrante no debate “Indicadores-chave de desempenho (KPIs) na indústria de apostas no Brasil”, na quinta. “O futuro do setor já está sendo construído, e o Weebet está na vanguarda dessa transformação”, comentou a executiva.

Na sexta, o CEO do Weebet, Lenildo Nogueira, estará no painel “Superada a primeira etapa de regulamentação: preferências de jogo no Brasil”. “O Weebet acredita no poder dos dados e na inovação para moldar o futuro do mercado de iGaming no Brasil”, comentou Lenildo.

Antes do embarque para a conferência em Florianópolis, a empresa promoveu o seminário online “Jogo responsável: um olhar sobre como agir de acordo com as leis”, no dia 9 de dezembro O webinar contou com a participação de Plínio Lemos Jorge, o presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL).

O evento virtual teve como temas a legislação do mercado de apostas e jogos online, as políticas de jogo responsável e a sustentabilidade do setor. “O jogo responsável é um pilar fundamental para garantir a credibilidade do mercado de iGaming. Orientar operadores a atuarem de forma ética e conforme a lei assegura um desenvolvimento saudável e sustentável do setor”, comentou Lenildo Nogueira na oportunidade.

Além de encontros digitais como esse e de eventos presenciais como o de CGS Florianópolis, a plataforma brasileira de soluções em iGaming participou de eventos internacionais como o SiGMA Europe 2024 e o SBC Summit Lisboa 2024.

A Weebet, no mês de setembro, venceu três categorias do Caribbean Gaming Show (CGS) Recife Awards 2024. A empresa participou da feira de jogos de azar como expositora e patrocinadora. Ele venceu as categorias de “Melhor Provedor de Plataforma Online“, “Melhor Estande” e “Rising Star (Estrela em Ascensão)”.

