Caixa Loterias entra para ULIS para se adequar à legislação brasileira de apostas esportivas

A Caixa foi uma das instituições que protocolaram o pedido de licença para operar iGaming de forma regulada no Brasil a partir de 2025.

A Caixa Loterias entrou para a United Lotteries for Integrity in Sports (ULIS), uma organização internacional sem fins lucrativos de loterias estatais que se dedica a proteger a integridade do esporte contra a corrupção e a manipulação de resultados. A entidade brasileira entrou como membro individual ao ser aprovado pelo comitê executivo da ULIS.

A movimentação da Caixa faz parte da estratégia para se adequar à legislação brasileira de apostas esportivas e jogos online, já que o Ministério da Fazenda exige que as operadoras estejam alinhados aos padrões internacionais de integridade esportiva. O banco estatal brasileiro foi uma das cerca de 100 instituições que protocolaram o pedido de licença para operar iGaming de forma regulada no Brasil a partir de 2025.

“Esta parceria com a ULIS é um marco importante que reforça nossa busca pelos mais altos padrões de integridade em nossas operações. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a ULIS e seus membros para promover um ambiente seguro e equitativo para fãs de esportes em todo o mundo“, comentou a presidente da Caixa Loterias, Lucíola Vasconcelos.

O presidente da ULIS, Gilles Maillet, também falou sobre a nova associada. “A Caixa Loterias é um grande player no mercado de loteria latino-americano. Seu forte compromisso com o jogo responsável e a política de integridade é vital para nossos esforços coletivos para aumentar a transparência e as práticas éticas dentro da comunidade esportiva global”, disse.

Veja também: Vice-presidente de Finanças da Caixa acredita na aprovação da licença para operar apostas