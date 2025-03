Caixa divulga balanço com arrecadação de R$ 25,9 bi com as loterias em 2024

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, falou sobre os planos para entrar no mercado de apostas. (Foto: Divulgação/Caixa)

O banco estatal pretende entrar no mercado de apostas esportivas em 2025.

O presidente da Caixa Econômica Federal (CEF), Carlos Vieira, apresentou o balanço de arrecadação das loterias federais. Em evento na quarta-feira (26), a instituição informou que a Caixa Loterias arrecadou cerca de R$ 7,8 bilhões (USD 1.32 bi) no quarto trimestre de 2024, um valor 7,3% maior do que o mesmo período de 2023.

No acumulado de todo o ano passado, os jogos lotéricos renderam R$ 25,9 bilhões (USD 4.4 bi) em vendas de bilhetes, 10,6% melhor do que o ano de 2023. O banco estatal informou ainda que no quarto trimestre de 2024 distribuiu R$ 2,7 bilhões (USD 459 mi) em premiações líquidas aos apostadores.

Considerando todo o ano de 2024, segundo o divulgado pela CEF, foram repassados cerca de R$ 10 bilhões (USD 1.7 bi), equivalente a quase 38,8% das arrecadações, para ao incentivo ao esporte nacional e projetos sociais em áreas como saúde, educação, cultura e seguridade social.

De acordo com a Caixa, entre os fatores que ajudaram a alcançar os bons números de vendas de jogos de azar no final do ano passado, destaca-se o relançamento, em novembro, da Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), cuja nova versão é chamada apenas de Instantânea.

Para o ano de 2025, Carlos Vieira revelou os planos para a entrada da Caixa Loterias no mercado de apostas de quota fixa. Segundo o presidente da Caixa, a instituição deve administrar a parte de apostas online da mesma forma que faz com as loterias tradicionais.

“Nós vamos entrar nesse mercado de forma tranquila, consciente, com a mesma governança que atuamos em loterias“, disse Vieira. O banco segue com uma estimativa de arrecadar R$ 12 bilhões (USD 2 bi) anualmente com as apostas.

Havia uma estimativa do banco, em outubro de 2024, de que a plataforma de apostas esportivas da Caixa entrasse em vigor em abril de 2025, mas o presidente da CEF, na coletiva de imprensa da semana passada, preferiu não estipular um prazo para o início das atividades.

Veja também: Mais de R$ 25 bilhões: Loterias Caixa alcança maior arrecadação da história