Brazino777 firma parceria com IC360 para fortalecer monitoramento de integridade

Operadora de apostas usará a tecnologia da IC360 para monitorar atividades de apostas fraudulentas 24/7.

A operadora de apostas e cassino online Brazino777 firmou parceria com a Integridade Compliance 360 (IC360), especialista em soluções de integridade para iGaming. A parceria visa promover um ambiente de apostas saudável e faz parte da expansão internacional da IC360, fortalecendo seu sistema de alerta.

Segundo apuração do SBC Notícias Brasil, a Brazino777 usará a tecnologia da IC360 para monitorar atividades de apostas fraudulentas 24/7. O sistema detectará anomalias e gerará relatórios em tempo real, adaptando-se aos padrões regulatórios locais e atendendo aos requisitos de integridade.

Veja também: Brazino777 passa a ofertar o slot Ronaldinho Spins

Bruno Geraldini, Country Manager da Brazino777, expressou entusiasmo pela parceria com a IC360, destacando que ela representa um avanço importante para a operadora e reforça seu compromisso com um ambiente de apostas seguro e transparente.

“Com o suporte contínuo da IC360 e com acesso às ferramentas avançadas de análise e de relatórios da empresa, estaremos equipados com os mais altos padrões para detectar e prevenir atividades fraudulentas”, afirmou Geraldini.

O Country Manager destacou que a colaboração fortalece a posição da operadora no mercado e eleva seus padrões operacionais para atender às expectativas regulatórias no Brasil.

“A Brazino777 é uma empresa ativa no mercado brasileiro de apostas esportivas. Com seu amplo conhecimento e sua familiaridade no mercado local, podemos estabelecer padrões ainda mais altos de integridade no Brasil. É com nossa tecnologia avançada e sua expertise e reverenciada experiência do cliente que podemos demonstrar nosso comprometimento em compartilhar nossas ferramentas de monitoramento de integridade em todo o mundo”, comentou Scott Sadin, diretor de Operações da IC360.