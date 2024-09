Bloqueio de apostas com cartão de crédito: Haddad detalha novas medidas do Ministério da Fazenda

Ministro também confirmou que haverá sistema de monitoramento de CPFs.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal implementará um sistema para bloquear apostas online com cartão de crédito. Além disso, haverá monitoramento de CPFs de pessoas com comportamentos de dependência de jogos.

“Nós vamos, no sistema de controle do Ministério da Fazenda, primeiro: impedir [que] as pessoas [apostem] com cartão de crédito. Teremos CPF por CPF de quem está apostando. Tudo sigiloso. Ninguém vai abrir essa conta”, afirmou Haddad em matéria publicada pelo g1.

Levantamento divulgado na terça-feira (24) pelo Banco Central do Brasil (BC) mostra que os brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês em apostas online nos primeiros oito meses de 2024.

“Teremos um sistema de alerta em relação a pessoas que já estão revelando uma certa dependência psicológica do jogo”, continuou o ministro.

Haddad participou da J. Safra Brazil Conference 2024, evento realizado em São Paulo.

O ministro afirmou que a Fazenda está colaborando com o Ministério da Saúde para identificar formas de tratar a dependência relacionada às plataformas de apostas, conhecidas como bets.

Presidente da Febraban pede proibição urgente do uso de cartões de crédito em apostas online

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que é necessário proibir imediatamente o uso de cartões de crédito em apostas e jogos online. Em declaração concedida ao Estadão, Siddney revelou estar preocupado com os enormes gastos que as pessoas podem estar acumulando em sites de apostas.

“Eu particularmente entendo – é uma posição pessoal – que o governo deveria usar todos os meios legais para proibir, imediatamente, o uso do cartão de crédito para a realização dos jogos. A proibição feita ainda não está sendo observada. O cartão é um produto fundamental e seu uso para apostas vai afetar bastante o consumo das famílias e a economia”, destacou.

Desde abril, uma portaria do Ministério da Fazenda proíbe o uso de cartões de crédito em apostas, mas a regra só entrará em vigor em janeiro de 2025. Segundo o Estadão, os gastos com jogos de azar preocupam o Banco Central. Isaac Sidney alerta que o crescimento desses jogos está atingindo proporções “alarmantes e gigantescas”, podendo resultar em uma “tragédia anunciada”.

“O crescimento do mercado de apostas online no Brasil vem assumindo proporções alarmantes e gigantescas e esse cenário deveria nos preocupar seriamente, em especial quanto a seu efeito nefasto no endividamento das famílias”, diz Isaac Sidney. “Sem controle, não tenho dúvida, a escalada da dívida vai se tornar numa tragédia anunciada, com consequências graves para a saúde financeira das pessoas”, alerta.