BetConstruct: “Estamos empolgados para apresentar nossas inovações no SBC Summit Rio 2025”

BetConstruct destaca inovações e estratégias para o mercado latino-americano que serão apresentadas no SBC Summit Rio 2025.

Entrevista exclusiva.- A BetConstruct, empresa de soluções de iGaming, compartilhou suas expectativas para o SBC Summit Rio 2025. A organização planeja usar o evento como plataforma para networking, explorar tendências de mercado e apresentar suas mais recentes inovações.

A BetConstruct participará do SBC Summit Rio. Quais são as expectativas para o evento?

Como equipe da BetConstruct, esperamos que o SBC Summit Rio seja uma plataforma essencial para networking, exploração de tendências de mercado e apresentação das nossas mais recentes inovações. Estamos ansiosos para interagir com outros líderes da indústria de iGaming, compartilhar ideias avançadas, criar novas parcerias e reforçar nossa presença no mercado de apostas e jogos em expansão na região.

A empresa preparou alguma apresentação especial para o evento?

Estamos empolgados para apresentar nossas inovações no SBC Summit Rio 2025. Destacaremos nossas soluções de fidelização de última geração, desenvolvidas tanto para os mercados B2C quanto B2B. Nossa apresentação abordará estratégias avançadas de retenção de jogadores e explorará o crescente impacto dos NFTs na aquisição e retenção de clientes em 2025.

Os principais destaques incluem nosso consolidado Sportsbook, a ampla Casino Suite e sistemas inovadores de fidelização, como The Last Battle e The Last Battle Universe, o primeiro sistema B2B de fidelização no iGaming. Também apresentaremos o Trebuchet, voltado para o engajamento de jogadores, e o Bonus Pie, que oferece recompensas baseadas em NFTs. Além disso, a BetConstruct fará um discurso principal, onde apresentaremos nosso portfólio e compartilharemos insights sobre como essas soluções estão impulsionando o sucesso na indústria de jogos.

O mercado latino-americano é diverso e dinâmico. Quais são os principais desafios enfrentados na região?

Um dos principais desafios que priorizamos na BetConstruct é navegar com eficiência pelo complexo cenário regulatório da América Latina. Além disso, as diferenças culturais exigem estratégias de marketing personalizadas e produtos adaptados, pois as preferências variam de país para país. Com o crescimento contínuo do mercado, as práticas de jogo responsável também se tornam um foco essencial. O SBC Summit Rio será uma excelente oportunidade para a indústria discutir esses desafios e encontrar soluções que impulsionem o crescimento futuro.

A parceria com a Fast Track para oferecer soluções completas de engajamento e CRM para o mercado latino-americano é um passo importante. Como essa tecnologia ajuda a enfrentar os desafios do engajamento do cliente em um mercado tão diversificado?

A BetConstruct está comprometida com o crescimento e a inovação, sempre buscando aprimorar suas ofertas e se adaptar às necessidades dos mercados globais. Nossa parceria com a Fast Track reflete esse compromisso.

Ao integrar a tecnologia de CRM baseada em IA da Fast Track com o nosso amplo portfólio de produtos, estamos abrindo novas oportunidades para os operadores da América Latina. Essa colaboração reforça nosso compromisso com o crescimento contínuo e a entrega de soluções inovadoras que atendam às necessidades específicas de nossos diversos mercados.

No mercado latino-americano, por que é essencial oferecer experiências personalizadas 1:1?

Ao adaptar as interações às necessidades individuais dos clientes, conseguimos construir relacionamentos sólidos e garantir que fornecemos soluções relevantes e de valor. O SBC Summit Rio é a plataforma ideal para interagir com tomadores de decisão estratégicos, permitindo que abordemos desafios específicos, demonstremos nossa expertise e criemos parcerias significativas que impulsionam o sucesso na região.

Quais são os planos da BetConstruct para os próximos meses?

Nos próximos meses, a BetConstruct continuará focada na expansão em mercados em crescimento e na apresentação de tecnologias inovadoras. Durante o ICE Barcelona, apresentamos nossos planos estratégicos para 2025, e pretendemos dar continuidade a esse avanço. Fortalecendo as conexões estabelecidas e adaptando nossas soluções às necessidades regionais, buscamos antecipar tendências da indústria, explorar novas oportunidades e fomentar colaborações para impulsionar a inovação. Recomendamos que fiquem atentos, pois a BetConstruct trará mais novidades para 2025!

