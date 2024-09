Banese seleciona consórcio Culloden e TSA Informática para exploração das Loterias em Sergipe

A decisão baseou-se em um processo competitivo conduzido pela PwC.

Sergipe.- O Banco do Estado de Sergipe (Banese) anunciou que selecionou o consórcio Culloden Participações e TSA Informática para avançar na negociação do projeto de loterias no Estado de Sergipe. A decisão foi tomada com base em um processo competitivo conduzido pela PwC, que avaliou as propostas dos candidatos, segundo reportagem do Valor.

O Banese informou que acionistas e o mercado serão atualizados sobre os desdobramentos da negociação, que depende da aprovação dos órgãos reguladores para a constituição da joint venture.

O próximo passo envolve diligências e discussões sobre instrumentos societários para explorar e operar o negócio de loterias em conjunto.

Para implantar a loteria, a lei permite que o banco crie uma subsidiária, uma holding ou participe de uma estrutura societária. A fiscalização ficará a cargo da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese).

