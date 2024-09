Os esportes eletrônicos são uma modalidade de competições em que pessoas disputam partidas de videogames. Também chamados de e-sports ou eSports, essa categoria tem esse nome porque exige muita dedicação dos praticantes, um nível de empenho semelhante a de esportes tradicionais. Inicialmente, a modalidade era mais popular no continente asiático, porém com a crescimento das transmissões em plataformas de streaming, os eSports ganharam milhões de fãs em todo o mundo.

Naturalmente, a grande procura pelos esportes eletrônicos chamou a atenção também das operadoras de apostas esportivas. Atualmente, a área de apostas em eSports tem mais usuários do que muitos esportes tradicionais. Neste artigo, vamos conhecer mais sobre esse campo do universo do iGaming que vem conquistado milhões de entusiastas no planeta.

Site de apostas eSports

De acordo com a Pesquisa Game Brasil, realizada em parceria pelo Sioux Group, Go Gamers, Blend New Research e ESPM, 74,5% da população brasileira se interessa por games. Dessa parcela, boa parte acompanha os eSports. Com tamanha popularidade, não faltam aos fãs dos esportes eletrônicos muitas oportunidades para apostar nos principais campeonatos dessas modalidades virtuais.

Dificilmente uma operadora de apostas esportivas na atualidade não tem o mercado de eSports. Os entusiastas das modalidades eletrônicas encontrarão com facilidade nas plataformas de iGaming os principais títulos jogados no Brasil, a exemplo de League of Legends, Counter-Strike, Free Fire, Call of Duty, Rainbow Six e Valorant.

Os apostadores podem comparar quais os sites que têm as melhores odds, os que disponibilizam bônus para os eSports, formas de depósito e pagamento, entre outras vantagens que podem melhorar a experiência do usuário.

Melhores casas de apostas para eSports

As principais plataformas de jogos de azar do país disponibilizam os mercados de apostas em eSports. É possível encontrar os jogos mais populares e as competições mais importantes do universo de jogos eletrônicos.

Entre as plataformas de iGaming com mais usuários do país, pode-se destacar a bet365, Betano, Novibet, Sportingbet, 1xBet, Superbet, Bwin, KTO, F12.bet e Betmotion. Todas essas empresas têm opções de apostas em eSports. Os usuários podem palpitar em disputas de equipes e jogadores brasileiros e internacionais.

Fica ao critério do usuário de escolher a plataforma que combina melhor com o seu estilo ou a que oferta mais vantagens para os fãs de esportes eletrônicos.

Como apostar em eSports

Para apostar em eSports, os interessados precisam primeiro fazer o cadastro em plataforma de iGaming que oferte essa modalidade. Como a maioria disponibiliza apostar para essa categoria de jogos, não é uma tarefa difícil. É necessário também depositar uma certa quantia em dinheiro para estar apto a fazer as apostas. Algumas operadoras podem ter promoções que dão bônus que podem ser usados com os jogos eletrônicos.

O próximo passo é selecionar um eSport entre os disponíveis, depois uma competição que esteja acontecendo. Cada disputa pode contar entradas diferentes, com a possibilidade de escolher as equipes ou jogadores preferidos para apostar. A depender do jogo, pode-se escolher também quem vence em determinada rodada ou a diferença de pontuação, entre outras particularidades que podem variar de um eSport para outro.

Como funcionam as apostas em eSports

As apostas em eSports funcionam da mesma forma que as apostas em esportes tradicionais, como futebol, basquete ou tênis. Os usuários escolhem uma competição para palpitar, depois um atleta da modalidade ou uma equipe para vencer uma partida ou a competição. Também é possível apostar em particularidades como quem conquista a melhor pontuação em determinado round do jogo.

Assim como em qualquer aposta esportivas, as plataformas de jogos de azar vão apresentar as odds de cada partida, com essas probabilidades variando no decorrer da disputa de acordo com o desempenho dos atletas. É possível tentar prever um determinado resultado e até usar a ferramenta do handicap, recomendada para disputas em que um time é muito favorito em comparação com o adversário.

Após fazer a entrada em algum evento do jogo, o apostador pode esperar o resultado final para saber se vai ter lucro ou prejuízo ou fazer cashout para garantir uma parte do valor investido.

No caso do handicap, há ferramentas que possibilitam um lucro parcial ou a devolução do dinheiro investido se parte do resultado previsto acontecer. Porém essa funcionalidade pode não ser ofertada por todas as casas de apostas.

Principais campeonatos de e-sports

Existe uma vasta gama de campeonatos de e-sports, tanto nacionalmente como internacionalmente. Cada eSport tem suas próprias competições de grande porte. Tomando como base o jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) Valorant, um dos mais jogados no planeta, destacam-se os torneios mundiais Valorant Champions e Valorant Masters.

Outro jogo muito popular é o League of Legends (LoL), que é do gênero multiplayer online battle arena (MOBA). Nessa modalidade, os dois campeonatos mais importantes internacionalmente são o World Championship e o Mid-Season Invitational. No Brasil, os fãs do game tem no Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) a principal disputa.

Pode-se destacar outras competições relevantes desse universo como o Major de Call of Duty, o Major de Counter-Strike, The International (Dota 2), Free Fire World Series, Pro World Championship (EA Sports FC) e o Evolution Championship Series, também conhecido como “Evo”, que é uma torneio anual focado exclusivamente em eSports de luta.

Todas essas e outras competições podem ser encontradas com facilidade nas plataformas de apostas que disponibilizam os mercados de esportes eletrônicos.

Estratégias de apostas eSports

Os apostadores experientes sabem que antes de fazer entradas em um determinado esporte, é importante acompanhá-lo para ter maior chance de sucesso. Quanto mais informação sobre uma equipe, atletas ou competição pode fazer total diferença no resultado de uma aposta.

Com os eSports a mesma estratégia se aplica. É recomendado assistir às principais competições da modalidade que se pretende apostar, o que está cada vez mais acessível já que muitas plataformas de streaming transmitem esses campeonatos.

Outra recomendação é buscar fazer as entradas de uma forma responsável, sabendo distribuir bem os investimentos, além de compreender que nada é garantido e perdas vão acontecer a qualquer momento, o essencial é usar dos conhecimentos para ter mais apostas bem-sucedidas do que perdidas.

