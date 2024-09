Valorant é um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais jogado entre os gamers brasileiros.

A Riot Games, empresa de desenvolvimentos de jogos eletrônicos, que tem como seu principal produto League of Legends, lançou em 2020 um jogo de tiro em primeira pessoa, o Valorant. Com uma dinâmica bem semelhante a outros títulos do gênero, como Counter-Strike, Volarant atingiu popularidade rapidamente ao acrescentar elementos de fantasia às disputas.

Valorant se tornou um dos games mais queridos dos jogadores casuais e sobretudo dos profissionais que praticam esportes eletrônicos (eSports). As partidas são disputadas por duas equipes de cinco, com uma delas tendo que plantar uma bomba, chamada “Spike”, e o outro time tendo que evitar que isso aconteça.

Um dos diferenciais para os outros jogos do gênero é o cuidado com o design dos personagens e dos cenários. O game também é celebrado pelo grande número de formas diferentes de jogar.

Com o crescimento do jogo entre os fãs do universo dos eSports, começaram a surgir torneios internacionais de Valorant pelo mundo. Atentos a esse cenário de expansão, os operadores de iGaming passaram a ofertar mercados de apostas para esse jogo. Neste artigo, será aprofundado como se pode apostar em Valorant, serão dadas dicas das melhores odds e plataformas mais confiáveis.

Palpites Valorant

Valorant atrai o interesse de fãs do mundo todo e no Brasil não é diferente. Além de competir e acompanhar a trajetória das equipes profissionais favoritas, também é possível ampliar a diversão com o game ao apostar nos principais torneios internacionais do game. As maiores plataformas de jogos de azar do país oferecem opções de fazer palpites nas partidas de Valorant.

As opções para apostar em partidas de Valorant são várias. Os apostadores podem palpitar em quem vai ganhar determinado confronto, quem vai fazer mais pontos na rodada ou apostar ainda na margem da vitória de uma equipe.

Entre as competições com mercados disponíveis, pode-se destacar o mundial da categoria, o Valorant Champions, e o Valorant Masters, torneio internacional e bianual. Ambos certames são organizados pela Riot Games, a criadora do jogo.

Site de apostas Valorant

As principais plataformas de apostas esportivas que atuam no Brasil oferecem opções de apostas em Valorant. Como exemplo de sites que ofertam esse serviço temos bet365, Betano, KTO, Parimatch, 1xBet, Esportes da Sorte e Superbet, que estão entre as casas de apostas com mais usuários do país.

Por ser um dos jogos mais populares, Valorant é presença constante nas plataformas de iGaming relevantes. O que o usuário pode encontrar de diferente entre os sites é a variedade de mercados disponíveis, já que nem todas as casas de apostas ofertam possibilidades de entradas antes e durante as partidas, nem contêm uma grande quantidade de torneios da modalidade. Porém, com o crescimento do gosto do público brasileiro por eSports, a tendência é que esse mercado expanda rapidamente.

Dicas de apostas Valorant

Para realizar apostas em partidas de Valorant, a estratégia é semelhante a apostar em outras modalidades, incluindo eSports e esportes tradicionais. É importante acompanhar equipes e jogadores profissionais de Valorant, saber do desempenho deles em competições antes de fazer entradas.

Da mesma forma que uma pessoa que prefere apostar em partidas de futebol deve buscar informações sobre times e ligas, aqueles se aventuram nas apostas em eSports precisam ter a mesma dedicação para acompanhar a modalidade. Quanto mais dados em mãos, maiores são as possibilidades de prever os resultados de uma partida de Valorant.

Outra dica, que vale para todos os tipos de aposta, é ter a consciência que nem sempre se vai acertar todos os palpites, que saber perder é tão importante quanto saber ganhar. Além disso, é essencial saber administrar os recursos, nunca apostar uma quantia que não pode perder, entender a mecânica das odds e traçar estratégias para ser bem-sucedido com as apostas.

Como apostar em Valorant

Como dito anteriormente, é bem simples para entender como apostar em Valorant, já que segue a mesma lógica de apostar em outros esportes eletrônicos e esportes tradicionais. Os jogadores podem tentar prever o resultado de campeonatos, partidas e eventos menores dentro do jogo.

Por ser muito popular, os principais sites de iGaming ofertam os mercados de apostas em Valorant. Os interessados encontrarão o jogo provavelmente em destaque na aba de eSports dessas plataformas. Se já tiverem feito depósitos no site, é só selecionar qual o evento em que pretende palpitar. É possível realizar apostas antes das partidas começarem ou ao vivo, que é quando a disputam já está em andamento.

A escolha de apostar antes ou durante as partidas fica a critério do apostador, já que as duas modalidades têm seus benefícios. O que muda é que enquanto uma partida se desenrola as odds acompanham os acontecimentos e algumas pessoas preferem esperar para acompanhar em tempo real e formar melhor a previsão do que pode ser o resultado final.

Apostas Valorant eSports

De acordo com uma pesquisa da agência de marketing digital voltada para a indústria de iGaming, ENV Media, os eSports são a segunda modalidade favorita dos brasileiros que apostam com frequência, perdendo apenas para o mais popular esporte no país, que é o futebol. Isso demonstra que os esportes eletrônicos seguem crescendo no gosto do público do Brasil.

O gênero em que Valorant se enquadra, o de jogo de tiro em primeira pessoa, também conhecido pela sigla em Inglês FPS, é o mais jogado entre os gamers do Brasil. Por isso, é possível encontrar opções de apostas em equipes brasileiras em competições nacionais e internacionais. Da mesma forma, os times de eSports estrangeiros também figuram entre os mercados ofertados nas plataformas de iGaming.

Valorant odds

O sistema de odds para Valorant funciona da mesma forma que para outros eSports e modalidades esportivas tradicionais. É possível apostar nos favoritos ou nos azarões, com as probabilidades sendo geradas de acordo com o que as plataformas consideram ser mais de acordo com o cenário das disputas.

As odds de Valorant vão sendo, como outras modalidades, reajustadas no decorrer das partidas. Considerando que geralmente as competições do jogo duram até uma das equipes conquistar a vitória em 13 rodadas, há muita dinâmica nas probabilidades que podem subir ou descer de valor ao longo do tempo das disputas. Assim como em qualquer outra forma de aposta, o favorito vai gerar uma odd de valor baixo, o que rende pouco retorno financeiro, e o evento menos provável rende uma odd alta, que apesar de mais difícil de acontecer, pode proporcionar um prêmio interessante.

