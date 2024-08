Aposta Ganha fecha parceria para ofertar os jogos da Red Rake Gaming

Empresa brasileira passará a ofertar um portfólio de mais de 100 jogos.

A operadora de apostas esportivas e cassino online Aposta Ganha tem novidades em sua plataforma. A empresa brasileira integrará ao seu catálogo os jogos da desenvolvedora de iGaming, Red Rake Gaming, que tem sede em Malta. Esse acordo possibilitará ao público brasileiro ter acesso a slots, videobingos, blackjack, roletas, entre outros produtos da companhia europeia.

De acordo com o CCO da Aposta Ganha, Hugo Baungartner, a Red Rake Gaming possui um portfólio de slots que costuma atrair os jogadores logo de cara. “A obsessão do estúdio por design de jogos especializado e recursos inteligentes no jogo garante que esses novos títulos apóiem nossa filosofia de oferecer aos nossos jogadores uma experiência de jogo incomparável”, disse o executivo.

A Red Rake está há mais de 15 anos na indústria de iGaming e já produziu mais de 100 jogos de cassino. Com a parceria, a Aposta Ganha adiciona à sua plataforma títulos como Arabian Wins, Big Size Fishin’ e os jogos da série Super, incluindo o lançamento mais recente Super 50 Stars.

O acordo da produtora de jogos com a operadora brasileira é motivo de entusiasmo. Segundo o diretor geral da empresa em Malta, Nick Barr, essa é uma boa possibilidade de aumentar ainda mais o alcance do estúdio na América Latina.

“A parceria com um líder na região como Aposta Ganha, que tem posição dominante no mercado, solidifica ainda mais a forma como os jogos estão sendo recebidos pelos jogadores de toda a América Latina. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração e impulsionar esta parceria frutífera”, concluiu Barr.

A Aposta Ganha é uma das 113 empresas que solicitou ao Ministério da Fazenda a licença federal para operar jogos de azar de forma regularizada no Brasil.

