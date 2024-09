AMIG promove segunda edição do Poker Night, em São Paulo

AMIG é uma instituição que tem o objetivo de fortalecer a presença feminina no setor de iGaming no Brasil.

Evento voltado para as mulheres do setor de iGaming foi realizado no H2 Poker Club.

São Paulo.- A Associação de Mulheres da Indústria do Gaming (AMIG) promoveu, na sexta-feira (13), a segunda edição do AMIG Poker Night, no H2 Poker Club, em São Paulo (SP). A instituição tem o objetivo de fortalecer a presença feminina no setor de iGaming no Brasil e já promoveu um evento semelhante no mês de julho deste ano.

Assim como na primeira edição, o evento mais recente foi gratuito para as associadas. Elas puderam ter uma aula de poker e participar de um torneio com premiação em dinheiro.

O encontro contou com uma palestra da jogadora profissional de poker Carol Bueno, que falou sobre a trajetória dela no esporte da mente e a representatividade das mulheres na atividade. A aula da modalidade ficou por conta do também profissional do poker Bruno Kawauti.

Entre as premiações entregues no AMIG Poker Night 2, estiveram troféus, bonificações em dinheiro, fichas para jogar no H2 Poker Online, freebets na operadora de apostas H2.Bet e sessões de botox. O evento teve, entre os patrocinadores, empresas do universo do iGaming, como a Real Poker, Grupo H2, Pay4Fun, Control F5 e WePayments.

