Abras recomenda que supermercados evitem parcerias com agências e influenciadores do setor de apostas

A associação sugere que as empresas selecionem para suas campanhas de marketing pessoas sem conexões com jogos online e que mostrem responsabilidade social.

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) orienta as empresas do setor a adotar critérios rigorosos na escolha de agências de marketing e influenciadores. A recomendação é não incluir profissionais com vínculos com jogos de apostas online.

“Vamos escolher agências e influencers que prezam pela responsabilidade social e pelo impacto positivo na vida dos consumidores e que não incentivem, direta ou indiretamente, práticas prejudiciais como os jogos de apostas”, declarou a entidade em um posicionamento divulgado nesta quinta-feira (29). Conforme o Terra, representantes de influenciadores e agências de publicidade foram procurados pela reportagem, mas não retornaram o contato.

Marcio Milan, vice-presidente da Abras, afirmou que a entidade precisava abordar o tema das apostas online e destacou que a recomendação é opcional para as empresas.”Estamos sentindo que as pessoas vão se endividar e (isso) vai acabar resultando em problemas sociais”.

Milan destaca que a Abras optou por se envolver na questão das apostas online por motivos sociais.”Não é questão do negócio, é questão do consumidor”, destacando que a população mais vulnerável será a mais afetada.

