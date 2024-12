Galera.Bet no Reclame Aqui: site de apostas recebe certificação RA1000 em excelência ao atendimento

Reconhecimento atribuído pelo Reclame Aqui destaca o empenho da empresa em aprimorar o ambiente e a experiência oferecida aos seus usuários.

A plataforma de apostas esportivas Galera.bet obteve o selo RA1000 do Reclame Aqui, um dos mais importantes indicadores de reputação para empresas registradas no site. O selo também reflete o compromisso da empresa com a qualidade no atendimento ao cliente.

Para conquistar o selo RA1000, a marca deve atender a cinco critérios: ter pelo menos 50 avaliações, índice de resposta e solução de pelo menos 90%, proporção de novos negócios acima de 70% e média das avaliações dos consumidores igual ou superior a 7.

Nos últimos seis meses, a plataforma recebeu 526 reclamações, das quais mais de 98% foram respondidas e 93% solucionadas. A avaliação média foi de 9,2, e cerca de 90% dos usuários indicaram que voltariam a utilizar o serviço.

“O principal objetivo do Galera.bet é oferecer a melhor experiência para nossos usuários, trazendo maior diversão e segurança para quem utiliza a plataforma. A certificação de RA1000 pelo Reclame Aqui reflete como temos nos esforçado e nos comprometido com o cliente. Fazemos o melhor para crescer e nos desenvolver com base nas necessidades do nosso público, assim criamos um serviço personalizado e um ambiente acolhedor para ele”, destaca Marcos Sabiá, CEO do Galera.bet.

O Galera Bet, empresa tradicional no mercado de apostas, patrocina o time feminino da Ferroviária-SP, a Liga SP, o movimento Canarinhos LGBTQ+ e mantém parcerias com torcidas organizadas, como a Anatorg, além de escolas de samba em todo o Brasil.