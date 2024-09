86 apostas vão dividir o prêmio de R$ 202 milhões da Lotofácil da Independência

Cada um dos que acertaram os 15 números vai levar cerca de R$ 2,3 milhões.

São Paulo.- A Caixa Loterias promoveu o sorteio da Lotofácil da Independência 2024 na segunda-feira (9), em São Paulo (SP). O concurso especial 3.190 teve um prêmio de mais de R$ 202 milhões, o maior pagamento já ofertado pela Lotofácil na história.

De acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF), 86 apostas acertaram os 15 números e vão levar mais de R$ 2,3 milhões cada. As dezenas sorteadas foram: 03 – 04 – 05 – 06 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.

Segundo a CEF, 17 dos vencedores são do estado de São Paulo, 12 de Minas Gerais e Goiás e Paraná tiveram nove apostas ganhadoras cada. O Distrito Federal e Santa Catarina tiveram cinco sortudas cada. Três apostadores ganharam nos estados da Bahia, Mato Grosso, Pernambuco e Rio de Janeiro. Duas pessoas foram contempladas no Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Sul. Já Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima tiveram um ganhador cada.

Além daqueles que conseguiram o prêmio máximo, outras 12.294 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.353,14 cada. Outras centenas de milhares de vencedores tiveram entre 11 e 13 acertos e devem receber entre R$ 6 e R$ 30.

Na Lotofácil, os apostadores que optarem por um bilhete simples, podem marcar 15 dos 25 números disponíveis. Essa modalidade de aposta custa R$ 3. Há a possibilidade de apostar em mais dezenas, com o limite de 20, mas a cartela vai ficando proporcionalmente mais cara. O jogo da Caixa Loterias pode ser adquirido em casas lotéricas ou pela Internet.

