1spin4win apresenta a “Oktoberfest Fortune”, promoção festiva da rede

1spin4win, provedora de slots online em rápida ascensão, lança a promoção “Oktoberfest Fortune” à rede com prêmio de €20.000, levando o espírito da Oktoberfest ao mundo dos jogos online.

Comunicado de imprensa.- De 27 de setembro a 9 de outubro de 2024, a promoção festiva da 1spin4win está trazendo a animação da Oktoberfest para os jogos online, oferecendo a chance de ganhar 515 prêmios em dinheiro sorteados aleatoriamente em 13 jogos emocionantes. Os jogadores podem ganhar até €500 (R$3.118), fazendo disso uma oportunidade de ouro para celebrar a Oktoberfest com prêmios em dinheiro real.

Esta promoção de duas semanas tem como propósito cativar os jogadores enquanto ajuda cassinos online a melhorar o engajamento de jogadores, aumentar a GGR e o volume de apostas. Além disso, aumenta a lealdade e visibilidade, garantindo uma solução onde tanto operadores quanto jogadores sairão ganhando.

A 1spin4win garantiu que a promoção seja simples de integrar aos cassinos online, com todos os recursos configurados automaticamente. Os prêmios são creditados diretamente nas contas dos jogadores, sem a necessidade de configuração, o que permite às operadoras focar em entregar uma experiência impecável aos seus usuários.

Olga Hlukhovskaya, Chefe da Divisão de Gestão de Contas da 1spin4win, enfatizou, “A Oktoberfest é um tempo tão especial do ano — uma verdadeira celebração de diversão e tradição. Queremos trazer esse espírito festivo à vida com a nossa promoção ‘Oktoberfest Fortune’. Para tornar a experiência ainda mais imersiva, desenvolvemos um jogo especial com a temática da Oktoberfest, o Lucky Fest Hold And Win, que vai transportar os jogadores direto para o coração do festival.”

A promoção “Oktoberfest Fortune” oferece jogos atrativos, onde cada um oferece uma oportunidade única de participar das festividades e ganhar muito. Os títulos na promoção incluem:

Lucky Fest Hold And Win – um jogo especial com temática da Oktoberfest Lucky Win Spins Allways Lucky Pot Hold The Gold Cash’n Fruits Hold and Win Lucky Fruit Wins 100 Coins’n Fruits Spins Hot Coins & Fruits 243 Golden Joker 27 Cash The Gold Cash’n Fruits Fortune Lucky Crown Hold And Win Cash The Gold Hold And Win

Espera-se que o jogo especial temático da Oktoberfest, Lucky Fest Holds And Win, seja a peça central da promoção, entregando uma experiência cativante aos jogadores. Todos os jogos são compatíveis com moedas fiduciárias e criptomoedas, garantindo a acessibilidade dos jogadores a nível mundial. Moedas aceitas incluem EUR, PLN, RUB, AUD, UAH, KZT, TRY, USD, CAD, NZD, HUF, INR, BTC, ETH, LTC, e USDT, permitindo a todos participar da celebração independente de onde estiverem.

Para quaisquer informações adicionais ou dúvidas, é possível entrar em contato com o Gestor de Contas dedicado ou com Olga Hlukhovskaya, Chefe da Divisão de Gestão de Contas da 1spin4win, em [email protected].