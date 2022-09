Teófilo Tabar acusó a Fenabanca por evasión de impuestos

El administrador de la Lotería Nacional acusó al sector de evasor, de chantaje y desorden, en medio del proceso de regulación de las bancas de loterías.

República Dominicana.- El conflicto entre la Lotería de República Dominicana y la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) no da tregua.

En el marco del plan de regularización de bancas de lotería, Fenabanca intimó a la Lotería Nacional, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, a abstenerse de cobrar impuestos provisionales a las bancas de lotería que se han inscripto en el proceso de regulación que ejecuta el gobierno. Sin embargo, desde el Gobierno respondieron que el pago será obligatorio y el conflicto estalló con una serie de movilizaciones por parte de las empresas.

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo “Quico” Tabar, envió una carta al presidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca), Rubén Jiménez, en la que acusa al sector de chantaje, desorden y evasores de impuestos. Esto fue tras el llamado a movilización frente al Palacio Nacional por parte de la entidad.

“No es la primera vez que ustedes hablan de protestas frente al Palacio. Solo con el fin de que no se les cobre impuestos. Porque eso es lo que una gran parte de ustedes no quieren. Pretendiendo seguir actuando como chivos sin ley. Endilgándole al gobierno los incumplimientos. Olvidando un principio que reza, que los que no cumplen con los deberes, pierden derechos a exigir”, cuestionó Tabar en la misiva.

A su vez, resaltó: “Ustedes venden números todos los días, a todas horas. Cobran y ganan dinero, pero no quieren cumplir sus obligaciones tributarias o fiscales. Pretenden presentarse como víctimas siendo parte del desorden, del que muchos se han beneficiado por más de 11 años. Ahora quieren que este gobierno, en seis o siete meses, resuelva todos los problemas, sabiendo que uno de los principales problemas lo representan ustedes mismos. Que apoyan incumplimientos. Que se confabulan en contra de los que quieren regularizaros, y son incapaces de llegar a acuerdos entre ustedes mismos, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en quien los representa en el Consejo de Seguimiento”.

“Ustedes se dejan chantajear de sus propios miembros y quieren transferir ese chantaje al gobierno. Prefieren descargar sus debilidades en otros. Déjense de presentarse como víctimas, torpedeando cualquier proceso de acuerdos y únanse a la búsqueda de soluciones”, intimó.

Por otro parte, recordó: “Ustedes saben bien los esfuerzos y las gestiones que se realizan. Primero se realizan labores administrativas para luego ser judicializados por vía del Ministerio Público. Y dirigentes de su organización han solicitado participar en dicho proceso porque saben, igual que ustedes, que se está trabajando. Pero muchos de ustedes, incluso dirigentes, no pueden hacer oposición porque son ilegales. Incumplidores. Omisos en los pagos de impuestos. O porque no quieren asumir responsabilidades”, comentó.

“Ustedes están participando en reuniones con los concesionarios, autoridades y especialistas en conciliación en busca de acuerdos. Pero callan que lo que ustedes quieren es que el Estado les perdone las deudas millonarias que han acumulado por años al no cumplir con sus compromisos y deberes. Tampoco dicen que su interés primordial es que el Estado les disminuya los impuestos. Considerándose una clase sacrificada”, señaló.

Cronología del proceso de regulación de bancas

El plan de regularización de bancas de lotería fue anunciado por Teófilo Tabar un año atrás, cuando se puso al frente de la Lotería de República Dominicana. La medida, decretada en febrero pasado, ya está corriendo.

En ese entonces y de conformidad con la ley, se definió que el Ministerio de Hacienda será el responsable de elaborar o proponer los instrumentos normativos que sean necesarios para dicha regularización. Y allí se abrió el plazo para que las asociaciones de bancas de apuestas deportivas y los propietarios de bancas particulares presenten sus declaraciones juradas.

De todas formas, el deadline se corrió en más de una oportunidad. Inicialmente estaba fijado para abril, aunque luego se pasó y, posteriormente, a junio. Finalmente, en julio, la Lotería de República Dominicana dio a conocer el listado de las bancas que fueron registradas, el cual se encuentra disponible en el sitio web de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

De acuerdo con los datos, serían más de 71,000 las entidad registradas para fines tributarios. Esto incluye bancas de lotería, concesionarias y deportivas.

Finalmente, en agosto, la Dirección de Casinos y Juego de Azar, la que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Hacienda, advirtió que se iniciará un proceso de incautación, clausura y sometimientos a la acción de la Justicia contra las bancas que no se encuentren registradas en la base de datos original y preliminar mediante las declaraciones realizadas en este plan.