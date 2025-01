Supuesta colusión de casinos en Chile: el presidente de Dreams rechaza la acusación y asegura que la FNE tergiversó sus mensajes

Claudio Fischer, dueño de Dreams, presentó su defensa en relación a la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Chile.- A casi cuatro meses de la presentación de la acusación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a Dreams, Enjoy, Marina del Sol y a cinco de sus altos directivos de haberse coludido para afectar el resultado de las licitaciones de casinos en 2020 y 2021, el dueño de Dreams se defendió de los señalamientos.

Claudio Fischer, presidente y dueño de la cadena de casinos, presentó su contestación ante el TDLC, presentación en la que rechaza las acusaciones formuladas por la FNE. En el documento, sus abogados Juan Domingo Acosta y Diego Ramos afirman que el empresario “jamás ha participado en un acuerdo con sus competidores”, y que la decisión de competir solo por la renovación de licencias ya adjudicadas “fue una decisión independiente y racional desde el punto de vista económico, adoptada por el directorio de Dreams, en la sesión del 31 de agosto de 2021″.

Según la defensa de Fischer, la decisión se basó en “el complejo escenario económico por el que actualmente atraviesa el país y la incertidumbre propia de la pandemia del Covid-19 que hacía difícil estimar proyecciones, más todavía en plazas en que la sociedad no opera”.

En su acusación, la FNE sostiene que las empresas requeridas pactaron que cada una ofertaría por la renovación de los permisos que en ese momento poseían, sin enfrentar competencia, y que consiguieron su objetivo logrando adicionalmente el pago de una oferta económica más baja que la que hubiese resultado en un marco de libre competencia.

Según la investigación, iniciada a partir de una denuncia realizada por la SCJ a comienzos de febrero de 2022, el acuerdo se materializó a través de reuniones y contactos que mantuvieron permanentemente Wilhelm, Comber e Imschenetzky entre mayo de 2021 y agosto de 2022. También intervinieron Fischer, quien, como presidente del directorio de Dreams, además de aprobar el actuar de la compañía, participó en uno de los encuentros clave desarrollados para la ejecución del acuerdo, y Tessada, quien realizó actos que facilitaron la coordinación «anticompetitiva», de acuerdo a los denunciantes.

La evidencia presentada en la investigación muestra que, en la medida que se acercaban las fechas de presentación de ofertas para las licitaciones desarrolladas por la SCJ, existieron «constantes comunicaciones entre estos directivos», las que se tornaron progresivamente más explícitas en relación con la idea de abordar concertadamente tales procesos.

Fischer niega estas acusaciones y afirma que “no ha ejecutado ni celebrado directa ni indirectamente el acuerdo a que se refiere el requerimiento, no ha estado involucrado en alguna conducta contraria a la libre competencia, ni tampoco en alguna que tienda a producir dichos efectos”. El empresario enfatiza que las decisiones comerciales de Dreams fueron autónomas y “se ordenó expresamente competir de manera agresiva en las licitaciones investigadas”.

Otro de los argumentos de la defensa de Fischer es la forma en que la FNE interpretó los mensajes de WhatsApp incluidos en la demanda. Según el empresario, “los dos WhatsApp del Sr. Claudio Fischer con los demás directores de Dreams están totalmente descontextualizados y tergiversados”.

Fischer argumenta que estos mensajes “no se tratan de comunicaciones con la competencia, sino que corresponden a un grupo de WhatsApp interno de Dreams” y que en ningún caso reflejan la existencia de un acuerdo para restringir la competencia en las licitaciones.

Además, la defensa remarca que “en el requerimiento no se menciona ningún WhatsApp, mensaje o mail que haya podido intercambiar don Claudio Fischer con algún competidor, por la simple razón de que no existieron” .

En cuanto a las licitaciones investigadas, la defensa de Fischer subrayó que Dreams presentó ofertas económicas competitivas y que la naturaleza abierta del proceso no facilitaba la colusión. Además, se argumentó que el presidente de la compañía no tuvo conocimiento ni participación en los hechos que sustentan la acusación de la FNE. Por esta razón, consideran que la multa solicitada, equivalente a 941 Unidades Tributarias Anuales , es “desproporcionada” e “injustificada”.

Uno de los puntos clave del caso es una reunión entre Fischer y el expresidente de Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky, el 4 de octubre de 2021. La FNE sostiene que en este encuentro se habría pactado no competir en futuras licitaciones. Sin embargo, la defensa de Fischer afirmó que no existió tal acuerdo y que la reunión se dio en el contexto de la eventual fusión entre Dreams y Enjoy. En particular, Fischer estaba interesado en que Marina del Sol pudiera adquirir el Casino de Rinconada, dado que Dreams debía desprenderse de esa unidad para concretar la fusión.

Otro aspecto analizado fue una llamada entre Fischer y Henry Comber, expresidente de Enjoy, tras la retirada de una oferta por el casino de Antofagasta. Según la FNE, esto demostraría coordinación entre competidores. No obstante, la defensa de Fischer sostuvo que este contacto no tenía nada de ilegal, ya que la fusión entre Dreams y Enjoy alteraba los términos económicos del proceso. Por ello, argumentan que la comunicación entre ambas partes era necesaria y legítima.

Con esta respuesta formal, Fischer y su equipo legal buscan desestimar la acusación de colusión y demostrar que las decisiones tomadas por Dreams fueron «autónomas y justificadas» en términos económicos. Ahora, el TDLC deberá analizar los antecedentes presentados antes de emitir un fallo sobre el caso.

Las multas

En su requerimiento, la FNE pidió al TDLC que aplique multas a beneficio fiscal por un total de 171.354 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a USD151.9m y que, además, ponga término a los permisos renovados a Dreams, Enjoy y Marina del Sol en los procesos de licitación aludidos, extendiendo su vigencia solo hasta que inicien sus operaciones casinos de juego que resulten adjudicados en un nuevo proceso competitivo. Se trata de las multas más altas de la historia.

El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, declaró: «Esta colusión permitió a Dreams, Enjoy y Marina del Sol renovar por 15 años los permisos que tenían para operar casinos de juego en el país, con ofertas económicas que estuvieron muy por debajo de las que hubiera garantizado un proceso competitivo. Por eso pedimos al TDLC que ordene poner término a dichos permisos para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores».

Las mayores multas fueron solicitadas para Dreams, con 126.806 UTA (aproximadamente USD112.4m); y para Enjoy, con 41.498 UTA (casi USD36.8m). Respecto a los directivos requeridos, la FNE pidió el pago de 1.218 UTA (aproximadamente USD1m) en el caso del gerente general de Dreams, Jaime Wilhelm; 941 UTA para el presidente del directorio de Dreams, Claudio Fischer (cerca de USD834.000); 761 UTA (unos USD674.000) para el gerente de administración y finanzas de Dreams, Claudio Tessada; y, 130 UTA (casi USD115.000) para el presidente del directorio de Enjoy, Henry Comber.

En cuanto a Marina del Sol y a sus ejecutivos involucrados, la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas, por haber cumplido con las exigencias legales para acceder a los beneficios del programa de delación compensada. En línea con lo anterior, la FNE también pidió al Tribunal que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos imputados para los directivos de Marina del Sol cubiertos por dicho programa.