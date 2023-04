Qué dice la FNE de Chile sobre el supuesto caso de colusión de casinos

La Fiscal Nacional Económica Mónica Salamanca busca resguardar la información acerca del caso.

Chile.- El país andino sigue revolucionado luego de que, a raíz de una disputa judicial dentro de Marina del Sol, trascendieran conversaciones que podrían indicar colusión en la industria de los casinos, que involucran a Enjoy y Dreams. En relación a esta polémica, habló la titular de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y evitó dar detalles.

La fiscal Nacional Económica, Mónica Salamanca, habló acerca del caso en medio de su exposición ante la Comisión de Economía del Senado y dijo: “Por mandato legal la Fiscalía Nacional Económica no está facultada, más bien yo diría está impedida de entregar antecedentes respecto de eventuales denuncias por investigaciones relacionadas con la corrupción en el mercado de los casinos de juego”.

Salamanca continuó: “Respecto de la información que ha salido últimamente en la prensa, de una eventual colusión entre los casinos de juego, no podemos referirnos a si existen o no delaciones compensadas al respecto, porque eventualmente si estuviéramos investigando o no, sería de carácter reservado”. Las solicitudes de delación compensada pueden ser acogidas o rechazadas por la FNE, de acuerdo con lo que se explica en el medio local La Tercera.

La fiscal explicó que “lo que nos corresponde a nosotros es resguardar el éxito de la investigación, si los ejecutivos supieran que nosotros los estamos investigando de antemano nuestras acciones como las interceptaciones telefónicas que realizamos o los allanamientos serían herramientas que carecerían de todo sentido”.

Efectos colaterales

La suma de antecedentes derivó en que este viernes el Casino Talca tomara acciones legales. En simple, buscan echar por tierra todo el proceso licitatorio que concluyó en 2022 y que hoy es el centro del escándalo.

Se trata de un recurso de invalidez, documento al que accedió la Unidad de Investigación del medio local BioBioChile, que abre un nuevo capítulo en la industria. En buenas cuentas, el centro de entretenimiento solicitó a la Superintendencia de Juegos y Casinos invalidar las 10 licencias otorgadas.

Corporación Meier —mediante un escrito presentado por su gerente general, Lientur Fuentealba— argumenta que el pacto entre las firmas “infringe abiertamente el principio de protección de la libre competencia”.

Por esto, sostienen que se “han infringido los principios rectores de las bases de licitación”, al existir “actos contrarios a derecho” en las resoluciones recurridas.