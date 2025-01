La justicia chilena rechaza demanda de Enjoy contra Dreams por competencia desleal

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia falló en favor de los demandados tras más de cinco años de investigación.

Chile.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió, después de más de cinco años de investigación, rechazar la demanda interpuesta por Enjoy contra Sun Dreams y sus filiales, involucradas en las licitaciones de los casinos en Pucón y Puerto Varas. La demanda, presentada en 2019, acusaba a Dreams de realizar prácticas de competencia desleal, obstaculizando el desarrollo de los proyectos adjudicados a Enjoy en 2017.

El origen del conflicto radica en los esfuerzos de Enjoy, representada por los abogados Diego Hernández y Sebastián Dufeu, para que el TDLC reconociera que Sun Dreams había recurrido a una serie de acciones judiciales y administrativas que habrían retrasado o impedido la construcción de sus casinos. Según la denuncia, estas acciones aumentaron la incertidumbre jurídica y los costos para Enjoy, hasta poner en peligro la viabilidad de sus proyectos.

Sin embargo, la defensa de Sun Dreams, liderada por los abogados Julio Pellegrini y Fernando Zúñiga, sostuvo que no existía un patrón sistemático de ataques legales y que los problemas de Enjoy con sus proyectos fueron causados por otros factores.

El TDLC falló en favor de Sun Dreams, argumentando que no existían pruebas suficientes para establecer una relación directa entre las acciones legales de la competidora y el fracaso de los proyectos de Enjoy. El tribunal puntualizó que las acciones judiciales interpuestas no suspendieron los efectos de la adjudicación de los permisos y que no se demostró que la intervención de Sun Dreams hubiera causado un retraso en los permisos administrativos solicitados por Enjoy.

Finalmente, el TDLC desestimó la demanda, destacando que las acusaciones de competencia desleal no tenían sustento y que los proyectos de Enjoy no fueron impedidos por las acciones de Sun Dreams.