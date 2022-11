Se intensifica la lucha de los municipios chilenos contra los casinos ilegales

Las fiscalizaciones para clausurar los salones de juego que operan de forma ilegal han crecido en los últimos meses.

Chile.- La Región del Bío Bío, ubicada en el centro del país andino, recrudece su lucha contra los casinos que operan por fuera de la Ley N° 19.995, que regula las apuestas y los juegos de azar y en los diferentes municipios encaran acciones para lograr el cierre de los establecimientos.

En el caso de Concepción, se estima que hay 10 locales de juego que operan fuera de la norma y desde el municipio presentaron querellas para lograr la clausura, ya que, además, se trata de locales que rompieron los sellos de clausura.

Los locales en la mira están ubicados en: “Freire 501, Aníbal Pinto 484 y 636, Barros Arana 951 y 975, Maipú 666, Freire 727, Freire 589, Barros Arana 429 y en avenida 21 de Mayo N°3225 local N°141 pasaje E”, describen.

En el caso de Talcahuano, Óscar Muñoz, director de Seguridad Pública del municipio, aseguró que actualmente se intensificaron las fiscalizaciones a este tipo de establecimientos: “En el presente año ya tenemos tres cierres oficializados y nos quedan aún otros por concretar (…) El año pasado hubo un requiso importante en un procedimiento en conjunto con Carabineros y la Fiscalía de Talcahuano en donde se requisaron 47 máquinas que hoy día se encuentran en dependencia de la municipalidad”, destacó según el medio local Diario Concepción. Además, el funcionario informó que en 2020 se ejecutaron 12 clausuras a casinos ilegales.

En este sentido, el jefe municipal fue categórico al señalar que “nosotros vamos a seguir realizando este trabajo. Principalmente, estos cierres se realizan porque no desarrollan la actividad con patentes comerciales. Es decir, hay una violación a la ley de rentas municipales”.

En cuanto a la realidad de la comuna de Los Ángeles, Miguel Ángel Irribarra, director de Seguridad Ciudadana e Inspección Municipal, declaró que en los últimos tiempos se fueron sumando varios casinos irregulares, que no mantienen ningún tipo de autorización municipal.

“Todos estos casinos clandestinos son citados al Juzgado de Policía Local. Además, el alcalde ha decretado la clausura de estos recintos y ya dos oportunidades se han cerrado. Sin embargo, posterior a la clausura y transcurridos los días las personas violentan los sellos y siguen funcionando”, explicó el funcionario.

Es por eso que desde el municipio vuelven a concurrir a los casinos, se vuelven a notificar y las denuncias ya no van al Juzgado, si no que van a la Fiscalía Local, porque se considera delito.

Además, Irribarra señaló que “el 2020, la Municipalidad de Los Ángeles no renovó ninguno de estos permisos que mantenían un par de estos locales en el sector céntrico. Estos casinos no pueden funcionar bajo ningún pretexto, toda vez que ya no son los juegos de destreza que un principio trataron de disfrazar, si no que son juego de azar, lo que está prohibido”.

Finalmente aseguró que continuarán realizando fiscalizaciones para acabar con el desarrollo de la práctica ilegal.

“Nosotros no vamos a descansar hasta que se produzca el cierre definitivo de estos casinos. Vamos a seguir con las fiscalizaciones, vamos a seguir cursando infracciones, no solo a la Policía Local, si no que también en la Fiscalía. Vamos a seguir con las clausuras”, puntualizó Irribarra.

Por último, en el caso de la comuna de Lota, desde el municipio anunciaron que actualmente existen cinco casinos ilegales y que, según Seguridad Ciudadana, se instalaría otro más en el centro. Desde la misma unidad emplazaron a Carabineros para apoyo en rol fiscalizador de patentes comerciales.

Estrategias legislativas

Desde septiembre de 2021 hay una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca abordar esta situación, sin embargo, aún no hubo novedades en la Cámara. Por eso se pidió que se acelere su tratamiento.

El diputado Frank Sauerbaum presentó la semana pasada ante la presidenta de la comisión de Gobierno Interior, Marta González Olea un escrito en el que el legislador plantea que “de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitar respetuosamente tenga a bien disponer que el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Ley N°3.063, sobre rentas municipales, en materia de patentes para operar máquinas de destreza o entretenimiento, sea discutido y votado preferentemente en esta Comisión, en la cual la iniciativa se encuentra radicada, en segundo trámite constitucional”.

En el texto, Sauerbaum recuerda que la iniciativa legislativa se encuentra en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado, habiendo sido ya aprobada por el Senado y habiendo ingresado a tramitación hace ya casi 10 años en la mayoría de las mociones que se encuentran refundidas.

