Crece la preocupación por los “casinos populares” en Concepción, Chile

Un grupo de concejales pedirá antecedentes de los establecimientos sin patente.

Chile.- Ante la proliferación de establecimientos sin patente que ofrecen máquinas de juego en Concepción, crece la preocupación tanto para el alcalde como para los concejales que buscan que se acelere la clausura de los mismos.

Esta misma semana, la Cámara de Comercio denunció que en Concepción ascienden a ocho los “casinos populares”, mientras que desde la Municipalidad aguardan la resolución judicial que les permita proceder con las clausuras de los establecimientos.

Un grupo de concejales planteará ante el próximo Concejo Municipal la situación. El concejal Boris Negrete pedirá los antecedentes sobre el número de locales abiertos en la ciudad bajo el nombre de juegos electrónicos.

Consultado por el medio local Radio Bío Bío, el edil de Democracia Cristiana dijo que solicitará al alcalde, Álvaro Ortiz, explicar por qué la demora en ordenar la clausura en aquellos que no cuenten con patente y también el número de fiscalizaciones realizadas al rubro.

“En caso que no se hayan realizado, es pedirle explicaciones y las acciones administrativas correspondientes por la negligencia, porque esto fue discutido el 8 de septiembre en el Concejo Comunal de Seguridad Pública, y pareciera ser que no se ha realizado mucho”, agregó el concejal.

Por su parte, el edil Daniel Pacheco, de Renovación Nacional, sostuvo que cualquier juego electrónico inaugurado en el último tiempo es ilegal, ya que por el Concejo no pasó ninguna solicitud de patente.

“Yo que recuerde, y que se haya tocado en el Concejo, no. Lo que hemos visto harto, son patentes comerciales (…) pero un casino popular, que yo recuerde, no (…) no creo que apruebe un casino popular”, dijo Pacheco.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Sara Cepeda, manifestó que el problema es preocupante, considerando el alza en los arriendos que significa para el gremio la apertura de estos locales, ocho en el último tiempo, según sus cálculos.

Cepeda explicó que acercaron su preocupación a la Municipalidad, pidiendo una fiscalización más exhaustiva al funcionamiento ilegal de la actividad.

En ese sentido, el jefe comunal se refirió a la dificultad que tuvieron los municipios para combatir a los empresarios del rubro, que han tenido de su parte a Contraloría, apoyados además por “poderosos equipos jurídicos”.

Estrategias legislativas

Desde septiembre de 2021 hay una iniciativa legislativa en la Cámara de Diputados que busca abordar esta situación, sin embargo, aún no hubo novedades en la Cámara. Por eso se pidió que se acelere su tratamiento.

El diputado Frank Sauerbaum presentó la semana pasada ante la presidenta de la comisión de Gobierno Interior, Marta González Olea un escrito en el que el legislador plantea que “de conformidad con lo dispuesto en el número 6 del artículo 244 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me dirijo a usted para solicitar respetuosamente tenga a bien disponer que el Proyecto de Ley que modifica el Decreto Ley N°3.063, sobre rentas municipales, en materia de patentes para operar máquinas de destreza o entretenimiento, sea discutido y votado preferentemente en esta Comisión, en la cual la iniciativa se encuentra radicada, en segundo trámite constitucional”.

En el texto, Sauerbaum recuerda que la iniciativa legislativa se encuentra en segundo trámite constitucional ante la Cámara de Diputados desde septiembre del año pasado, habiendo sido ya aprobada por el Senado y habiendo ingresado a tramitación hace ya casi 10 años en la mayoría de las mociones que se encuentran refundidas.

