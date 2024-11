Regulación del juego online en la provincia de San Juan: diputados podrían votar la ley la próxima semana

Los legisladores mantuvieron reuniones de comisión para avanzar en el tratamiento de dos proyectos similares. La intención es votar la próxima sesión e incluso ponerla en marcha antes de fin de año.

Argentina.- La Cámara de Diputados sanjuanina avanza para instaurar una ley que permita regular el juego online e impedir el acceso de menores a las plataformas de casinos virtuales. Incluso, desde el oficialismo legislativo tienen por objetivo que la norma se sancione en la próxima sesión, la que está prevista para el jueves de la semana que viene.

En esa línea, ayer, 19 de noviembre, hubo reunión conjunta de dos comisiones, Salud y Legislación y Asuntos Constitucionales, para debatir dos proyectos presentados en esa materia: uno del oficialismo y otro de Franco Aranda del Frente Renovador. Del encuentro participó el presidente de la Caja de Acción Social (CAS), Juan Pablo Medina, quien fue convocado para despejar dudas sobre la normativa, ya que la entidad será el órgano de control. Tras el debate, hubo consenso entre distintos bloques para avanzar, por lo que mañana, jueves 21 de noviembre, habrá otra reunión en la que no se descarta que exista despacho de comisión y quede todo despejado para la próxima sesión ordinaria.

Ambos proyectos se presentaron casi al unísono en Diputados. El primero fue el de Aranda, que tiene fecha de ingreso el 24 de julio; mientras que el del oficialismo, un mensaje del Ejecutivo con la firma del gobernador, Marcelo Orrego, se presentó un día después. Los dos llevan prácticamente el mismo nombre: el primero “Regulación de los juegos de azar en línea” y el del oficialismo “Regulación del juego en línea en la provincia de San Juan”.

Como sus nombres lo indican, ninguno apunta a prohibir la actividad, sino a controlarla. Lo que sí tienen en común es que exista una ley que controle las apuestas online y que se persigan, penalmente, a todas aquellas plataformas que no estén registradas y legalizadas. Pero, además, un punto clave, es que ambas apunan contra la ludopatía e impedir que los menores de edad accedan al juego online.

Quien confirmó que el objetivo del oficialismo es que la ley sea aprobada en la próxima sesión, fue el diputado Juan de la Cruz Córdoba, quien, además, preside la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Dicho cuerpo también está integrado por diputados de otros sectores políticos, como Aranda, del Frente Renovador; Luis Rueda, del bloquismo y Fernando Patinella, de la Libertad Avanza. Los tres coincidieron en avanzar para que exista despacho de comisión y no descartaron que el proyecto sea tratado el jueves de la semana que viene. Las afirmaciones no son menores, ya que se trata de diputados que no son oficialistas, pero que vienen apoyando con sus votos, necesarios para que exista una mayoría legislativa para sancionar proyectos.

Ver también: La CAS de San Juan pidió que se avance con el proyecto de ley para regular el juego online en la provincia

Sobre las diferencias entre los proyectos, del oficialismo y de Aranda, este último explicó que “básicamente son similares o solo difieren en la técnica legislativa”, esto es, en cómo está presentado el texto del proyecto. Aunque sí cuentan con un punto clave que deberá ser definido en comisión. El texto de Aranda establece que, para que un jugador pueda comenzar a apostar, debe registrarse en las plataformas virtuales habilitadas aportando información sobre su nombre y documento, pero, además, también exige que se utilice “método de autenticación seguro de datos biométricos”. Esto es, que se deba acceder con huellas dactilares, escaneos faciales o reconocimiento de voz. El proyecto del oficialismo no establece dicho requisito de manera textual en la norma, pero, según indicaron fuentes oficiales, sí está previsto en la reglamentación de la ley, procedimiento que estará a cargo de la Caja de Acción Social. Si ese paso estará plasmado en el texto o no, saldrá del acuerdo entre los diputados.

Por otro lado, las fuentes indicaron que la CAS está trabajando hace varios meses en la puesta en marcha de las apuestas digitales, por lo que perfila que no habrá demoras luego de que la ley sea sancionada y publicada en el Boletín Oficial. Incluso, hay quienes estiman que se pondrá en marcha antes de fin de año.