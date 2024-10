La CAS de San Juan pidió que se avance con el proyecto de ley para regular el juego online en la provincia

El presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, habló de la necesidad de la regulación.

Argentina.- A tres meses de la presentación por parte del Ejecutivo de San Juan de un proyecto de ley para regular el juego online en la provincia, desde la Caja de Acción Social, el organismo que sería la autoridad de aplicación, piden que se avance con la legislación para poder luchar contra la proliferación de sitios ilegales.

En una entrevista en Canal 13 de San Juan, Juan Pablo Medina, presidente de la CAS, explicó que en la provincia de San Juan, en este momento, no hay regulación. “En este momento, en el mundo online en San Juan, es una anarquía, se podría decir, es un mundo anárquico, no tiene ningún tipo de regulación ni de control”.

Y explicó: “Nosotros hemos participado activamente en la elaboración de un proyecto de ley que ha sido enviado desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que creemos que en poco tiempo va a empezar o quizás ya está siendo tratado en comisiones para ver si es posible que tengamos una ley que la Caja de Acción Social como autoridad de aplicación, pueda empezar a trabajar con herramientas legales que se desprendan de esa norma y nos permitan trabajar en colaboración con la Justicia para usar todos los elementos de alguna manera intimidatorios para estos sitios manejados por inescrupulosos”.

Asimismo, le dijo al medio sanjuanino: “Yo creo que el gobernador me dio una responsabilidad y no podría tolerar que yo no haga nada para proteger a los menores de la provincia. Así que el juego, obviamente, es un tema muy sensible, muy delicado, pero hay que encararlo”.

El responsable del organismo que regula el juego en la provincia, anunció también que empezaron a trabajar en los bloqueos de sitios ilegales que ya tienen identificados. “Ya tenemos identificados más de 130 sitios que están funcionando o generando la actividad en San Juan de una manera ilegal, pero necesitamos de esta ley que nos dé el marco legal que determine quiénes están autorizados para ejercer la actividad, quiénes no, quiénes pueden jugar y quiénes no”, aseguró.

En ese sentido, explicó que en la CAS se ha creado una división de juego responsable y están en plena creación de una división de lucha contra el juego ilegal y clandestino.

Ver también: En San Juan aprueban ley que prohíbe el acceso a casinos a deudores de cuota alimentaria

El proyecto del Ejecutivo para regular el juego online

En julio, el gobernador Marcelo Orrego, envió a la Legislatura de San Juan un proyecto de ley que busca, por un lado regular el juego online en la provincia y, por el otro, atacar el impacto de estas prácticas en adolescentes y niños.

En el texto, que cuenta con casi 40 artículos, se establece todo un nuevo esquema normativo. Entre los puntos destacados figuran los requisitos para que empresas accedan a licencias que les permitan explotar estas apuestas de modo controlado por la Caja de Acción Social Provincial (CAS).

Según la iniciativa del Poder Ejecutivo, la CAS podrá otorgar como máximo cinco licencias a través del procedimiento de licitación pública, a la luz de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y objetividad de conformidad a la Ley Provincial N° 2000-A. Ninguna persona humana o jurídica podrá ser titular de más de una licencia y solo se podrán presentar a la licitación sanjuaninos si se unen con grandes empresas foráneas.

Las licencias no podrán tener una duración mayor a 10 años y podrán prorrogarse hasta cinco años como máximo, según las condiciones que se determinen en la reglamentación o que se hayan estipulado en los pliegos de condiciones. Las prórrogas no podrán operar en forma automática, y deberán solicitarse a la autoridad de aplicación, 30 días hábiles antes del vencimiento de la licencia.

La publicidad del juego es otro de los puntos en los que la administración provincial hizo foco, ya que, aquellos que estén habilitados, no podrá promocionar sus plataformas sin previa autorización de la CAS.