Argentina: San Juan comenzará a cobrar un impuesto a los casinos online

La medida empezará a regir en noviembre e incluye también a plataformas de streaming.



Argentina.- Páginas de casinos online, aplicaciones de juego electrónico y plataformas de series y películas que no estén radicadas en la provincia de San Juan, pasarán a pagar un nuevo impuesto a partir del mes de noviembre.

Medios locales explicaron que el gobierno de San Juan detalló la medida en el Boletín Oficial a través de una resolución que establece que a partir del 1 de noviembre comenzarán a tener vigencia dos párrafos de un artículo del Código Tributario provincial.

Dicha norma contable fue sancionada en el 2019, pero los textos que hacen referencia al cobro de tributos a las plataformas digitales nunca tuvieron vigencia. Incluso, a lo largo de los años y por distintas resoluciones, se fue postergando la puesta en marcha de la obligación, al punto que la última prórroga estaba prevista que finalizara el 31 de agosto pasado. Ahora, la medida está anunciada que comience a aplicarse a partir del penúltimo mes del año o, a más tardar, antes de que finalice el 2024.

El canon a cobrar será del 3 por ciento sobre el servicio prestado, algo que hasta el momento no se pagaba. Según indicaron fuentes calificadas al medio 0264 Noticias, es casi un hecho que dicho impuesto sea trasladado al consumidor, por lo que no se descarta que los servicios apliquen una suba en los últimos meses del año. El impuesto a cobrar es el de Ingresos Brutos, un tributo que siempre estuvo presente para las plataformas, pero que hasta el momento, no se aplicaba por decisiones políticas.

Ver también: En San Juan aprueban ley que prohíbe el acceso a casinos a deudores de cuota alimentaria

Fuentes oficiales explicaron que las distintas prórrogas se dieron porque existía una complicación administrativa y la falta de un sistema digital para aplicar el impuesto. Ahora, al parecer, dicha traba quedó solucionada, gracias a que la Dirección General de Rentas pudo adquirir equipamiento, y espera sumar más, para poder realizar y llevar el control del cobro. En esa línea, las fuentes explicaron que un mecanismo para que las plataformas que no tienen asiento en la provincia cumplan con la obligación, son las tarjetas de crédito y también las cuentas bancarias desde las cuales se efectúa el pago del servicio.

El proyecto del Ejecutivo para regular el juego online

Se conocieron algunos detalles del proyecto de ley que envió en julio el gobernador Marcelo Orrego a la Legislatura de San Juan y que busca, por un lado regular el juego online en la provincia y, por el otro, atacar el impacto de estas prácticas en adolescentes y niños.

En el texto, que cuenta con casi 40 artículos, se establece todo un nuevo esquema normativo. Entre los puntos destacados figuran los requisitos para que empresas accedan a licencias que les permitan explotar estas apuestas de modo controlado por la Caja de Acción Social Provincial (CAS).

Según la iniciativa del Poder Ejecutivo, la CAS podrá otorgar como máximo cinco licencias a través del procedimiento de licitación pública, a la luz de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, transparencia y objetividad de conformidad a la Ley Provincial N° 2000-A. Ninguna persona humana o jurídica podrá ser titular de más de una licencia y solo se podrán presentar a la licitación sanjuaninos si se unen con grandes empresas foráneas.

Las licencias no podrán tener una duración mayor a 10 años y podrán prorrogarse hasta cinco años como máximo, según las condiciones que se determinen en la reglamentación o que se hayan estipulado en los pliegos de condiciones. Las prórrogas no podrán operar en forma automática, y deberán solicitarse a la autoridad de aplicación, 30 días hábiles antes del vencimiento de la licencia.

La publicidad del juego es otro de los puntos en los que la administración provincial hizo foco, ya que, aquellos que estén habilitados, no podrá promocionar sus plataformas sin previa autorización de la CAS.