Puerto Rico: el Senado aprueba el proyecto que redistribuye los ingresos por licencias de tragamonedas

El Proyecto de la Cámara 1119 aumenta la partida dirigida al Fideicomiso de Retiro de Policías.

Puerto Rico.- La Cámara de Representantes debatió el proyecto que legisla modificaciones a la regulación de máquinas de juegos de azar y que modifica la fórmula con que se reparte el dinero generado por las máquinas. El Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 1119, que entre otras cosas, aumenta el porcentaje dirigido al Fideicomiso de Retiro de Policías.

En estos días se había hablado también del Proyecto de la Cámara 43, que busca modificar la Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos (Ley 221-1948) para actualizar el modo en que se distribuyen los ingresos de las máquinas tragamonedas. Ese proyecto avanza en la Cámara y será tratado en la próxima sesión.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 1119, aprobado por el Senado, el mismo dispone que el 60 por ciento de los ingresos producto del cobro de licencias de las máquinas tragamonedas se dirija al Fideicomiso de Retiro de los Policías. La versión original de la medida disponía que el 95 por ciento de los ingresos pasarían al fideicomiso. La fórmula actual es de 50 por ciento para ese fin.

El 35 por ciento de los ingresos se destinarán para crear lo que se conocerá como el Fondo para la Reingeniería Municipal. Este dinero previamente se usaba para pagar la responsabilidad de los municipios para el llamado Plan Vital. Ahora el proyecto reduce esa partida a cero.

El Fondo de Reingeniería Municipal toma en cuenta el total de personas beneficiadas por el Programa de Asistencias Nutricional per cápita, el presupuesto funcional per cápita de cada municipio, el valor tasado de la propiedad tributable per cápita de cada municipio y la población del municipio por milla cuadrada.

El 5 por ciento restante irá dirigido a los gastos de administración de la Comisión de Juegos.

El Proyecto de la Cámara 1119 fue presentado en diciembre de 2021 por los representantes José “Cheíto” Rivera Madera, presidente de la Comisión de Turismo y Cooperativismo, y Orlando Aponte Rosario. Rivera Madera también es coautor del Proyecto de la Cámara 43.

Ver también: Puerto Rico: operadores de máquinas de juego exigen mayor fiscalización

Según informa el medio local El Nuevo Día, el PC 1119 mantiene el límite de circulación de hasta 45,000 máquinas, pero con una enmienda a la ley dispone que, para llegar esa cifra entre 35,000 y 45,000 no solo la Comisión de Juegos tendrá que realizar un estudio que así lo justifique, sino que también ese estudio tiene que ser evaluado por la Legislatura.

La medida impacta la recaudación al reducir el costo de la licencia por máquina de $1,500 a $500. Con una enmienda en sala se evitaría que dueños de máquinas tengan que sustituir las actuales por unas nuevas que supuestamente la pasada dirección de la Comisión de Juegos quería impulsar en Puerto Rico.

Con otra enmienda se dispone que el ingreso producto de las máquinas no podrá ser más del 50 por ciento del volumen de negocios del negocio.

El representante Gabriel Rodríguez Aguiló está en contra de la medida y alegó que la reducción en el costo de las licencias impactaría adversamente a los gobiernos municipales y al retiro de los policías.

Ver también: Por qué no crece el mercado de apuestas deportivas en Puerto Rico