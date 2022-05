Es mediante la solicitud del ex presidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Buscan conocer el estado del sector del juego y la captación de los ingresos estatales.

Puerto Rico.- El ex presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, pidió mediante una resolución investigar el estado de la industria de juegos, incluyendo los juegos de azar, las carreras de caballos y la lotería.

También se busca conocer sobre la posible saturación de este sector y la captación de los ingresos del estado provenientes de los distintos segmentos de la industria.

“Ante los recientes cambios en la legislación y la reglamentación aplicable a toda la industria de juegos en Puerto Rico, así como los nuevos sorteos de la Lotería Tradicional y Electrónica, esta Cámara de Representantes estima meritorio investigar el estado de la industria de juegos en la Isla”, señaló Aponte Hernández en la Exposición de Motivos de la medida que otorga 180 días a la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara Baja para llevar adelante esta investigación.

La Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico (81-2019) fue aprobada para, entre otras cosas, autorizar actividades que recauden ingresos al Fondo General y que contribuyeran al desarrollo económico de la isla. De este modo, se autorizaron las apuestas en eventos deportivos, ligas de juegos electrónicos (eSports), y los concursos de fantasía.

Por otro lado, mediante la Ley 257-2018 se autorizó a las máquinas tragamonedas en ruta que operaban de manera ilegal en negocios a través de la isla. Además, se autorizó un máximo de 25 mil máquinas de juegos de azar en ruta durante los primeros dos años de vigencia de la ley, con la posibilidad de aumentar 10 mil por año hasta llegar a un máximo de 45 mil máquinas, siempre y cuando se realizara un estudio que concluya que no existe saturación en el mercado.

“Sobre estas enmiendas de Ley (257-2018), no se produjo un estimado formal de su impacto fiscal, especialmente sobre otros sectores de la industria de juegos que producen ingresos considerables para el fisco. La preocupación fue levantada por la Junta de Supervisión Fiscal mediante carta con fecha de 27 de diciembre de 2018″, indicó Aponte Hernández.

Renuncia

Esto ocurre luego de que el director de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, confirmara su salida del cargo por supuestas presiones de representantes de la industria de las máquinas tragamonedas (UNOMAR) y de la Junta Fiscal, por presuntas irregularidades.

El eje del conflicto son la Regulación 9174 de 2020 y la Regulación 9175 de 2020 -conocidas como las “Reglamentaciones propuestas”-. Se trata de dos reglamentos que fiscalizan el otorgamiento de las licencias de las máquinas juegos de azar y la interconexión de ese equipo al Gobierno.

Rivera Carrión declaró en un medio local que el Ejecutivo no le pidió la renuncia, pero reconoció que el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Cidre, “me ha dejado saber que ya es tiempo de irme”. En ese sentido, explicó que el viernes 22 de abril se le retiró la escolta policial, que el ahora ex director de la comisión entendía como necesaria: “Yo tenía escolta porque me la merecía, porque fui amenazado tres veces y nunca había tenido que andar con armas”, planteó a la prensa local.

Al ser consultado acerca de su gestión, Rivera Carrión destacó: “Una industria que estaba ilegal por completo, yo la legalicé”, y reclamó como un logro la implementación vez de las apuestas deportivas electrónicas, y que tanto el hipódromo como los casinos “están en orden”.

La Comisión de Juego será dirigida interinamente por Jaime Rivera Emanuelli hasta el 15 de mayo. El nuevo subadministrador había ya ocupado el cargo, bajo la gestión del ex-director José Maymó Azize, y fue también administrador interino del deporte hípico.