Pragmatic Play firma acuerdo en Latam con Gaming Platforms

El acuerdo presentará más de 300 títulos a los jugadores de Gaming Platforms.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play, un proveedor de contenido líder para la industria del iGaming, llevará un paquete de tres de sus verticales a Gaming Platforms, gracias a su nuevo acuerdo.

La asociación incluirá la entrega de tragamonedas, casino en vivo y contenido de deportes virtuales, lo que reforzará aún más el lobby del operador y la posición de Pragmatic Play a la vanguardia del mercado latinoamericano.

Una vez activo, el acuerdo presentará más de 300 títulos a los jugadores de Gaming Platforms, incluidos los recientemente lanzados Zeus vs Hades – Gods of War y Jewel Rush, así como los favoritos de los jugadores como el juego del año 2021, Gates of Olympus.

Live Casino sigue siendo extremadamente popular en América Latina y la emocionante línea de juegos de Pragmatic Play forma parte del acuerdo. Los programas de juegos Sweet Bonanza CandyLand y Treasure Island se encuentran entre los títulos que se ofrecerán, junto con los clásicos favoritos de los casinos como el blackjack y la ruleta.

El contenido de deportes virtuales galardonado completa el acuerdo, con un motor de física en tiempo real que ofrece una representación inigualable y de alta calidad de eventos deportivos populares para brindar entretenimiento de apuestas deportivas que complementa las opciones de apuestas en vivo.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones en América Latina de ARRISE powering Pragmatic Play, dijo acerca de la firma: “Gaming Platforms es otra victoria importante para Pragmatic Play como proveedor y proporciona una salida adicional para expandir la marca y su contenido”.

En ese sentido agregó: “Pragmatic Play está encantado de firmar el acuerdo y espera implementarlo a su debido tiempo”.

Por su parte, María Laura Sequeira, gerente Comercial de Gaming Platforms, dijo: “Este es un acuerdo importante para nosotros, que agrega una gran cantidad de contenido nuevo y de calidad que nos ayudará a promover nuestro lobby de casinos en el mercado”.

Y añadió: “Siempre nos esforzamos por lograr lo mejor en entretenimiento y este acuerdo nos ayuda a alcanzarlo”.

Pragmatic Play produce actualmente hasta ocho títulos de tragamonedas al mes, al tiempo que ofrece juegos de casino en vivo, deportes virtuales y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.