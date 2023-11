Pragmatic Play continúa su crecimiento en Brasil tras cerrar un acuerdo con Jogar.com.vc

Esta nueva alianza fortalece aún más la posición de la compañía en América Latina.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play mantiene su posición de liderazgo en el mercado en Brasil, tras firmar un acuerdo con Jogar.com.vc en uno de los mercados más florecientes de América Latina.

Gracias a este acuerdo, más jugadores brasileños podrán disfrutar del extenso catálogo de juegos de Pragmatic Play, con clásicos galardonados como “Gates of Olympus”, “Sugar Rush” y títulos más recientes como “Zeus vs Hades – Gods of Guerra”.

Los fanáticos del casino en vivo, además, estarán encantados con la inclusión de grandes favoritos, como “Sweet Bonanza CandyLand” y “PowerUP Roulette”, junto con juegos de mesa clásicos con giros novedosos.

El contenido de deportes virtuales está diseñado para complementar la enorme biblioteca de tragamonedas y casino en vivo, ofreciendo representaciones 3D de vanguardia de deportes populares como carreras de caballos y galgos, fútbol y deporte motor.

Este último acuerdo multidisciplinario en la región con Jogar.com.vc se suma a otras asociaciones recientes que Pragmatic Play ha logrado en este último tiempo y que fortalecen la posición de la empresa, a la vanguardia del floreciente mercado latinoamericano de igaming y apuestas.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones en América Latina de ARRISE powering Pragmatic Play, comentó: “Este es otro acuerdo genial firmado por Pragmatic Play. Su éxito continuo con nuevas asociaciones en Brasil y América Latina en su conjunto muestra que la marca está produciendo el contenido que los jugadores quieren y que confían en ella para ofrecerlo de manera eficiente y con la velocidad de comercialización que exigen los operadores”.

Luego agregó: “Estoy seguro de que esta relación entre Pragmatic Play y Jogar.com.vc logrará el tipo de resultados que ambos esperan”.

Un representante de Jogar.com.vc, por su parte agregó: “Pragmatic Play es uno de los desarrolladores de contenido más solicitados por los jugadores aquí en Brasil y por eso teníamos que asegurarnos de tener su complemento completo de juegos y productos. Este nuevo acuerdo nos brinda precisamente eso y nos permite ser más competitivos que nunca en un espacio abarrotado y en crecimiento”.