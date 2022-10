Polémica en el fútbol argentino con un dirigente que levantó sospechas por presunto arreglo de partido

Un dirigente del club Quilmes apuntó contra un jugador del equipo titular y, entre sus acusaciones, puso bajo sospecha un partido “vendido”.

Argentina.- Las apuestas deportivas siguen en la mira en algunas categorías inferiores del fútbol argentino. Esta vez, quien se encuentra bajo sospecha un partido de Quilmes, equipo que milita en la Primera B Nacional.

Después de que el llamado club “cervecero” perdiera 2-1 con Nueva Chicago, Gustavo Serruto, vocal de Quilmes escribió en su cuenta de Twitter: “Hay que hacer autocracia, obvio, no hay que venderse en las apuestas como contra Chicago, no hay que llevar minas a la concentración, los dirigentes no tienen que ir y sacar el fernet de la habitación, etc, etc, etc”.

Días atrás, el jugador Rodrigo “Chiqui” Moreira había realizado una dura crítica a la dirigencia del club en una entrevista radial con Deportes en FM: “Decimos ser el club más grande de la B Nacional y no lo estamos acompañando. En lo deportivo fallamos, pero los dirigentes también”.

Se presume que Serruto, quien luego borró su tuit y limitó el acceso a su cuenta, molesto con las declaraciones de Moreira, puso un manto de sospecha sobre ese encuentro en el cual Nueva Chicago, que llevaba 17 partidos sin ganar en el torneo, se aseguró la permanencia en la categoría.

El dirigente cervecero también escribió: “La autocrítica tendría que venir del lado de él, como arreglar el partido contra Chicago y que una vez arreglado Quilmes, de pagar 3, pasó a pagar 8”.

Sin embargo, la polémica no quedó ahí, porque desde el medio local deportivo Olé se​ comunicaron con el presidente del club, Mateo Magadan, quien se diferenció de su par de Comisión Directiva, y afirmó que las palabras de Serruto no representan el pensamiento del resto de los popes, ni de club.

“De ninguna manera dudamos del proceder de Moreira y si tuviéramos alguna prueba o sospecha iríamos a la Justicia. Al jugador lo respaldamos cuando sufrió una lesión, se le renovó el contrato antes de que terminara la recuperación de su rotura de ligamentos cruzados”, dijo Magadan.

Además, marcó una clara distancia con la postura de Serruto y aclaró: “Lo desmiento. Está diciendo algo sin estar en el día a día ni tener información“.

