El fútbol argentino otra vez bajo la lupa por supuestos casos de fraude en apuestas

Las autoridades investigan al club JJ Urquiza, de la Primera B Metropolitana (tercera división), por distintos resultados que consideran sospechosos.

Argentina.- El negocio de las apuestas deportivas está sacudiendo al fútbol del ascenso y cada actitud sospechosa por parte de los jugadores se pone bajo la lupa. Luego de lo sucedido con Crucero del Norte, que apartó a dos futbolistas mientras avanza la investigación, ahora es el club JJ Urquiza el que es investigado por supuesto fraude.

JJ Urquiza es un equipo de la Primera B Metropolitana (tercera división), y las autoridades comenzaron a cuestionar distintos resultados que consideran sospechosos. Los encuentros investigados son los que mantuvo con Acassuso, Deportivo Merlo y Fénix, y otro por Copa Argentina, en el que cayó ante Ferro.

Según citó el medio local Doble Amarilla, los futbolistas Mariano Díaz, Damián Bogado y Juan Cruz Huichulef fueron apuntados por su presunta vinculación al negocio de las apuestas ilegales.

JJ Urquiza ocupa el último lugar en el torneo con 10 puntos y está al borde del descenso, pero la ausencia de dos de los futbolistas apuntados y la presunta filtración de chats de WhatsApp de los implicados elevaron las sospechas.

La defensa de los futbolistas en otro caso sospechoso

En un partido del Torneo Federal A, Crucero del Norte perdió 4-0 contra Defensores de Pronunciamiento, como visitante, con dos goles en contra que están siendo investigados por los dirigentes del club. Mientras avanza la investigación, la comisión directiva de Crucero del Norte resolvió separar provisoriamente a dos jugadores del plantel principal.

Gonzalo Melgarejo y Daniel Abello, los jugadores apuntados, realizaron descargos públicos para defenderse de las acusaciones.

En una carta a los medios de comunicación, Melgarejo manifestó que las acusaciones fueron hechas “sin sustento probatorio alguno, desde una cuenta de la red social Instagram de una persona que aduce ser hincha del club, viralizándose dichas expresiones, que fueron recogidas por los distintos medios digitales, radiales y televisivos”.

“Quiero aclarar que soy totalmente ajeno a esas acusaciones, todos los días de las semanas no hago otra cosa que entrenar duro para estar en condiciones, y cuando me toca jugar lo hago con la convicción y el compromiso que eso demanda, prueba de ello son mis actuaciones no solo en el último partido de donde se me asocia haber participado para facilitar el resultado, sino en todos los partidos que me ha tocado actuar”.

Daniel Abello también escribió una carta pública: “En las últimas semanas, he transitado días de mucha angustia producto de las expresiones infundadas vertidas a través de la red social Instagram, cuyo supuesto usuario es un simpatizante del club; las mismas fueron replicadas en diferentes medios de comunicación”.

“Se me acusa de conducta antideportiva, por supuestas participaciones en las apuestas deportivas, las cuales NIEGO en todos sus términos, ya que las mismas se efectuaron sin respaldo probatorio, y basadas únicamente en un análisis de un mal partido de nuestro equipo en la Provincia de Entre Ríos”, afirmó.

