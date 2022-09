Los jugadores argentinos acusados de arreglar un partido se defienden

Gonzalo Melgarejo y Daniel Abello, jugadores separados del plantel de Crucero del Norte, emitieron comunicados por separado a la prensa donde negaron las acusaciones.

Argentina.- Luego de un partido del mes pasado de un campeonato de la tercera categoría del fútbol argentino, se encendieron nuevamente las alarmas de sospechas por la posible influencia de las apuestas deportivas en el resultado final del encuentro y dos jugadores quedaron bajo la lupa.

En un partido del Torneo Federal A, Crucero del Norte perdió 4-0 contra Defensores de Pronunciamiento, como visitante, con dos goles en contra que están siendo investigados por los dirigentes del club. Mientras avanza la investigación, la comisión directiva de Crucero del Norte resolvió separar provisoriamente a dos jugadores del plantel principal.

Gonzalo Melgarejo y Daniel Abello, los jugadores apuntados, realizaron descargos públicos para defenderse de las acusaciones.

En una carta a los medios de comunicación, Melgarejo manifestó que las acusaciones fueron hechas “sin sustento probatorio alguno, desde una cuenta de la red social Instagram de una persona que aduce ser hincha del club, viralizándose dichas expresiones, que fueron recogidas por los distintos medios digitales, radiales y televisivos”.

El jugador hace referencia al posteo del periodista Pablo Carroza, quien denunció a través de sus redes sociales: “Defensores de Pronunciamiento esta tarde venció 4 a 0 a Crucero del Norte en un partido algo curioso por el Federal A. No solo hubo dos goles en contra, sino que a los 20 del PT el partido ya iba 3 a 0.”

Luego continuó con sus sospechas: ”En Bet 365 un minuto antes de arrancar el partido con Crucero del Norte, la cuota de Depro bajó 0,70. Es decir la victoria del equipo local pagaba 2.05, y a las 15:29 comenzó a pagar 1.30. A los 2 minutos llegó el primer tanto de la tarde”.

Por su parte, Melgarejo apuntó contra los medios: “Quiero entender que por la seriedad de los mismos las acusaciones y/o denuncias donde se hace expresa mención de nombres previamente deben ser objeto de verificación de las fuentes, a los efectos de preservar el honor y la integridad de las personas, y no mencionarlo libremente ya que detrás de una persona existe una familia que también se ve afectado”.

“Cabe tener presente la garantía constitucional del principio de inocencia; hechos como lo mencionado no hace más que empañar mi buen nombre y de mi familia, como así perjudicar mi sueño y anhelo de encarar esta incipiente carrera futbolística”.

“Quiero aclarar que soy totalmente ajeno a esas acusaciones, todos los días de las semanas no hago otra cosa que entrenar duro para estar en condiciones, y cuando me toca jugar lo hago con la convicción y el compromiso que eso demanda, prueba de ello son mis actuaciones no solo en el último partido de donde se me asocia haber participado para facilitar el resultado, sino en todos los partidos que me ha tocado actuar”.

“Espero pronto pueda dilucidarse la cuestión y volver a la normalidad, si bien va ser difícil ya que hoy en día por la viralización existente muchos me juzgaran por lo expresado en esas acusaciones; no obstante, tengo la fuerza suficiente para superarlo, contando con el apoyo de mis familiares, amigos y extraños a quiénes agradezco profundamente por el cariño que me brindan en este momento difícil, que nunca me imaginé podría estar pasando”, finaliza el comunicado.

Daniel Abello también escribió una carta pública: “En las últimas semanas, he transitado días de mucha angustia producto de las expresiones infundadas vertidas a través de la red social Instagram, cuyo supuesto usuario es un simpatizante del club; las mismas fueron replicadas en diferentes medios de comunicación. Se me acusa de conducta antideportiva, por supuestas participaciones en las apuestas deportivas, las cuales NIEGO en todos sus términos, ya que las mismas se efectuaron sin respaldo probatorio, y basadas únicamente en un análisis de un mal partido de nuestro equipo en la Provincia de Entre Ríos”, manifestó Abello.

“Observé, que diferentes medios de comunicación replicaron esta acusación sin pensar en los efectos y consecuencias que generó en mi persona, familia y afectos. A las claras todo esto afecta mi honor y buen nombre. Hoy soy una víctima de expresiones maliciosas, que afectan mi presente y futuro como deportista”.

El central de Crucero del Norte remarcó: “Es importante mencionar que todos los habitantes del suelo argentino gozan de la Presunción de Inocencia, Garantía consagrada en la Constitución Nacional y en diferentes tratados de Derechos Humanos, pero que en casos como el que me toca atravesar parece quedar de lado”.

“Sin perjuicio de la angustia que padezco, he cumplido de manera correcta cada entrenamiento, dando mi mejor esfuerzo, como lo hice desde que elegí esta profesión. En estos últimos partidos no me ha tocado formar parte del plantel titular, pero he intentado estar cerca de mis compañeros, quienes al igual que yo, solo quieren lo mejor para la Institución que defendemos”.

“Por último, quiero agradecer a mi familia, amigos, compañeros de equipo e incluso excompañeros, que se han portado de la mejor manera conmigo en este duro momento, y espero todo esto se aclare pronto, ya que mi único deseo es ejercer mi trabajo como cualquier persona”, finalizó.

En diálogo exclusivo con el medio local Misiones Online TV, el presidente de Crucero del Norte Dardo Romero adelantó que la institución radicó una denuncia en contra de los dos jugadores acusados de las apuestas deportivas. Ambos continúan entrenando porque tienen contrato vigente: “Son jugadores que tienen contrato con el Club, así que van a seguir entrenando mientras este en trámite judicial. Hasta que la justicia no resuelva la situación, nosotros no podemos tomar una decisión. Más que nadie queremos saber la verdad”, sostuvo.

