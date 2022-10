Play’n GO se expande con BetMGM en Estados Unidos

El proveedor de entretenimiento de juegos acelera su crecimiento en América del Norte, con un nuevo socio en Nueva Jersey.

Comunicado de prensa.- La expansión de Play’n GO en el territorio estadounidense es un hecho. Ahora, el estudio agrega al gigante BetMGM a su lista de clientes de Nueva Jersey.

Los jugadores de BetMGM en Garden State disfrutarán de una selección de clásicos y nuevos lanzamientos de Play’n GO, como Ankh of Anubis, Cat Wilde and the Lost Chapter, Cash Pump, Blinged y muchos más.

De acuerdo a lo comunicado, Play’n GO y BetMGM también se comprometieron a trabajar en estrecha colaboración para llevar estos juegos y otros a los jugadores en los estados de Estados Unidos más regulados, incluido Michigan.

Magnus Olsson, director Comercial de Play’n GO, señaló: “Solo hemos estado en vivo en los Estados Unidos durante unas pocas semanas y ya estamos ganando un impulso significativo. BetMGM no necesita presentación, ya que es uno de los nombres más confiables en los juegos de Estados Unidos. Esta asociación brinda a una gran audiencia de Nueva Jersey acceso a algunas de las tragamonedas en línea más populares del mundo, incluido Book of Dead”.

“Este es un momento muy emocionante para Play’n GO en América del Norte. Recientemente exhibimos en G2E Las Vegas por primera vez y nuestro contenido ya está teniendo un gran desempeño en Nueva Jersey y Ontario. Estamos absolutamente enfocados en asegurarnos de que Play’n GO se convierta en el proveedor de entretenimiento de casino preferido en los mercados regulados de la región, como ya lo es en Europa y América Latina”, agregó.

En septiembre, Play’n GO se lanzó en Nueva Jersey por primera vez a través de una asociación de contenido con PokerStars, basándose en la adquisición de la licencia de Michigan del estudio en julio.

Como parte de un impulso más amplio en América del Norte, Play’n GO también debutó en marzo en la recién regulada provincia canadiense de Ontario.

