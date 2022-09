El contenido de Play’n GO se lanza en Nueva Jersey

El proveedor de entretenimiento de juegos líder en el mundo para mercados regulados acelera su impulso en América del Norte con su lanzamiento en Nueva Jersey.

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha consolidado aún más su posición como proveedor líder mundial de entretenimiento de casino en mercados regulados después de lanzar su cartera de contenido en el estado de Nueva Jersey.

La exención de Casino Service Industry Enterprise, recientemente otorgada a Play’n GO por la División de Cumplimiento de Juegos de Nueva Jersey, otorgó al estudio el derecho de suministrar su cartera de contenido premium a los operadores en el también llamado “Garden State”.

Lanzado inicialmente con PokerStars, los jugadores de Nueva Jersey ahora pueden disfrutar de los clásicos de Play’n GO líderes en el mundo, incluidos Rich Wilde y Book of Dead, Reactoonz, Rise of Olympus, Legacy of Dead y muchos más.

Magnus Olsson, director comercial de Play’n GO, dijo: “Hemos hablado sobre nuestros planes para llevar entretenimiento de clase mundial a los mercados regulados de América del Norte, y el lanzamiento en Nueva Jersey tan pronto después de haber obtenido nuestra licencia en Michigan subraya este compromiso.

“Es emocionante saltar a la acción en Nueva Jersey, un estado sinónimo de juegos a través de Atlantic City, que ahora lidera con el ejemplo en el espacio en línea al brindar experiencias fantásticas a los jugadores de una manera segura y responsable.

“No tenemos planes de detenernos aquí. Nuestro objetivo es que Play’n GO se convierta en el socio preferido de los operadores en los estados regulados de América del Norte. Nueva Jersey es un paso importante, pero apenas estamos comenzando”.

La noticia sigue inmediatamente después de la entrada de Play’n GO en los Estados Unidos; se le otorgó su primera Licencia Provisional de Proveedor de Juegos de Internet en el país en el estado de Michigan en julio, lo que el CEO Johan Törnqvist describió como un “momento histórico” para la compañía.

