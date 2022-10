Play’n GO debutará en Las Vegas

El proveedor de entretenimiento de iGaming compartirá su historia de éxito a través de la campaña Stories Start Here en su debut en G2E Las Vegas.

Comunicado de prensa.- Play’n GO hará su tan esperado debut en G2E Las Vegas la próxima semana.

Los gigantes suecos iniciaron su aventura en América del Norte a principios de este año con exitosos lanzamientos al mercado en Ontario y Nueva Jersey, además de una licencia adquirida en Michigan.

Exhibiendo por primera vez en Las Vegas, Play’n GO compartirá su historia de enfoque en el mercado regulado y su inigualable cartera de contenidos con narrativas convincentes, una cadencia de lanzamiento sin igual y el compromiso con el juego responsable a través de una nueva campaña de marca Stories Start Here.

Johan Törnqvist, CEO y cofundador de Play’n GO, dijo: “Creemos que la historia de Play’n GO es convincente y estamos emocionados de compartirla con todos en Las Vegas. La cultura y las personas dentro de nuestro negocio son lo que nos impulsa todos los días a crear un gran entretenimiento. Nuestro enfoque en quiénes somos y en qué creemos ha sido parte de una historia de éxito fenomenal durante casi 20 años en Europa. Pero mientras continuamos haciendo crecer nuestro negocio existente, es hora de apostar por América del Norte”.

La cartera de Play’n GO de más de 300 títulos lo ha impulsado a ser uno de los proveedores de tragamonedas más importantes para los mercados regulados en Europa, con juegos como Book of Dead, Tome of Madness y Reactoonz firmes favoritos de los jugadores de todo el mundo.

El gran éxito Book of Dead, lanzado originalmente en 2016, sigue siendo el juego de tragamonedas en línea número uno en Europa y recientemente hizo su debut en EE.UU. en Nueva Jersey en septiembre.

Magnus Olsson, director Comercial de Play’n GO, agregó: “Play’n GO ya es bien conocido en la industria por tener el mejor contenido tanto para la adquisición como para la retención, pero traemos mucho más a la mesa que solo el mundo”. juegos de tragamonedas en línea más populares.

“Mi equipo y yo esperamos mostrar cómo trabajamos en estrecha colaboración con los operadores para ayudarlos a lograr sus objetivos comerciales aprovechando el poder de la experiencia que Play’n GO ha acumulado durante los últimos 20 años al frente de iGaming. G2E es la oportunidad perfecta y no podemos esperar”.

Stories Start Here es una campaña que arrojará una nueva luz sobre la historia de Play’n GO: desde crear juegos de casino para teléfonos móviles incluso antes de que existiera el iPhone hasta fomentar una cultura colaborativa del personal de Play’n GO en todo el mundo que escribe nuevos capítulos de su historia todos los días.

Ebba Arnred, CMO y cofundadora de Play’n GO, agregó: “Puede haber algunos en el mercado de juegos de EE.UU. en particular que aún no han escuchado mucho sobre Play’n GO. Nuestra misión es asegurarnos de que ese no sea el caso cuando todos se vayan de Las Vegas, y nuestro objetivo es continuar contando nuestra historia también después de Las Vegas. En muchos sentidos, nuestra historia norteamericana comienza aquí”.