Play’n GO amplía su presencia en Italia con Lottomatica

Los juegos de Play’n GO están presentes en Italia desde que ingresó al mercado regulado en 2018.

Comunicado de prensa.- Play’n GO amplió su presencia en Italia después de lanzarse en el país con el operador de Lottomatica.

Esta es la primera vez que los jugadores de Lottomatica disfrutarán del acceso al contenido de Play’n GO, con juegos que incluyen el icónico Book of Dead, Tome of Madness y Rise of Olympus ya disponibles.

“Nuestro enfoque siempre es brindar los mejores juegos a nuestros jugadores, por lo que fue una decisión fácil agregar el contenido de Play’n GO a nuestra oferta”, dijo Alessandro Rainaldi, gerente de Desarrollo de Productos, Apuestas y Digital en Lottomatica.

“Sabemos que hay pocos proveedores con tanta experiencia en mercados regulados como Play’n GO, y nos ha impresionado su gran comprensión del contenido de los casinos en Italia. Estas máquinas tragamonedas son algunas de las más entretenidas del mercado y a nuestros jugadores les encantarán”.

Magnus Thalin, director global de Ventas de Play’n GO, agregó: “Siempre estamos buscando trabajar con operadores de clase mundial en los mercados regulados más importantes, y esta asociación con Lottomatica encaja perfectamente. Ambos compartimos la firme creencia de ofrecer un gran entretenimiento de manera responsable y sostenible, y trabajaremos en estrecha colaboración en estas prioridades durante los próximos meses y años”.

Los juegos Play’n GO han sido los favoritos de los fanáticos en Italia desde que el estudio ingresó por primera vez al mercado regulado en 2018.

Ver también: Play’n GO debutará en Las Vegas

Junto con los éxitos de taquilla globales y los títulos creados en torno a la propiedad intelectual con licencia, también ha lanzado juegos ambientados en el país, como Rocco Gallo, que sigue las aventuras de un poderoso gallo en un pequeño pueblo italiano.

Emilie Zamponi, directora regional, sur de Europa y Latam de Play’n GO, dijo: “Conseguir otro operador italiano de primer nivel muestra cuán demandados están los juegos de Play’n GO en Italia. Play’n GO continúa ganando impulso en mercados regulados clave en el sur de Europa, incluidos Italia, España y Grecia, y con una emocionante cartera de nuevos contenidos por venir, trabajaremos con Lottomatica y otros socios para dar el siguiente paso. ”