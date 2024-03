Play’n GO revela los secretos de la tumba de la Reina Nitocris en «Banquet of Dead»

Los jugadores se unen a un explorador en una antigua tumba egipcia, desencadenando giros gratis y símbolos especiales expandibles para posibles ganancias lucrativas.

Comunicado de prensa.- Únete a un valiente buscador de emociones en un viaje para descubrir los secretos de la tumba de la Reina Nitocris en el último título de la serie «Dead» de Play’n GO, «Banquet of Dead».

En este nuevo tragamonedas en línea de 5×3, los jugadores son invitados a la polvorienta y cavernosa tumba de la Reina Nitocris en el antiguo Egipto. A medida que los jugadores se adentran más en la tumba, se toparán con el «Banquet of Queen Nitocris», repleto de peligrosos obstáculos y trampas deliciosas.

¿Qué es un banquete sin plato principal? Los giros gratis pueden ser activados por símbolos regulares elegidos al azar, transformándolos en un símbolo especial expandible.

Durante los giros gratis, se regalan automáticamente siete giros, y obtener tres o más dispersores volverá a activar los giros gratis por hasta 25 rondas, asegurando un potencial asombroso para ganancias suculentas.

El juego presume de dos características icónicas recientemente revisadas que se relacionan con la larga dinastía de títulos «Dead»: los símbolos expandibles y la remoción de símbolos.

Los símbolos expandibles pueden cubrir las tres posiciones en los carretes y crear poderosas combinaciones ganadoras mientras el banquete se entrelaza con la mecánica del tragamonedas.

La función de remoción de símbolos elimina el símbolo de menor valor de los carretes cada vez que se activa la función. Si se elimina el símbolo especial actual, se seleccionará aleatoriamente un nuevo símbolo especial, mejorando la fortuna del buscador de tesoros, catapultándolo hacia la frutilla del postre: la ronda de apuesta.

Temáticamente, «Banquet of Dead» recuerda visualmente a algunos de los títulos icónicos de la serie «Dead», como «Pilgrim of Dead» del año pasado, en cuanto a su presentación audiovisual, pero en su esencia, «Banquet of Dead» evoca al clásico «Rich Wilde and the Book of Dead» (2016) en términos de mecánica.

Gracias a su concepto agudo que se manifiesta en algo holísticamente único, «Banquet of Dead» ya es un candidato para el manto de clásico futuro.

El embajador de juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: “La serie ‘Dead’ se ha convertido en una IP icónica que ha cobrado vida propia, y estamos orgullosos de continuar su historia».

«El juego cuenta con símbolos expandibles, una ronda de apuesta y remoción de símbolos con un nuevo giro dinámico que creemos que los fanáticos adorarán”, afirmó.

Los jugadores pueden prepararse para una experiencia inolvidable en slots con «Banquet of Dead». Este juego cuenta con 10 líneas de pago dinámicas y efectos visuales impresionantes que dejarán a los jugadores deseando más.