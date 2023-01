Play’n GO presentó el nuevo juego de tragamonedas Pilgrim of Dead

Play'n GO sigue ampliando su catálogo.

Play’n GO regresa a la serie Dead en la nueva aventura del antiguo Egipto mientras se esfuerzan por revelar el Libro de la Vida en Pilgrim of Dead.

Comunicado de prensa.- Play’n GO amplía su portafolio y lanza un nuevo juego de tragamonedas: Pilgrim of Dead.

Pilgrim of Dead es una tragamonedas clásico del Antiguo Egipto con un toque espeluznante. El título retoma la temática de sus predecesores, Rich Wilde y the Book of Dead de 2016.

La historia sigue a un peregrino solitario mientras deambula por el inframundo en busca del Libro de la Vida que está encerrado en una tumba misteriosa. Los jugadores deberán ayudar al peregrino a abrir la tumba para revelar el libro y viajar al paraíso y encontrar otras riquezas ocultas en el camino.

Si un jugador obtiene tres o más Tomb Scatters, el Libro de la Vida se revelará y le regalará al peregrino el símbolo de expansión especial con el que los fans de la serie Dead estarán familiarizados. El primer símbolo especial que cae en cada carrete se vuelve fijo durante los Free Spins y puede expandirse, lo que significa que aumenta el potencial de premio máximo de un jugador.

De acuerdo con la compañía, los fanáticos de Book of Dead se verán afectados por una ola de nostalgia ya que los jugadores pueden quedarse con su símbolo preexistente o la oportunidad única de Re-Roll, eligiendo tirar los dados para obtener un símbolo potencialmente mejor pagado, lo que le da al juego una nueva capa de misterio momificado.

La primera vez que aparece el símbolo elegido por un jugador, se iluminará en oro y se adherirá al carrete, lo que lo convierte en un preciado espectáculo audiovisual por sí solo.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, dijo: “La serie Dead ha superado el estatus de icono. Es justo que continuemos su legado con Pilgrim of Dead. Este juego está muy en línea con los demás de la saga Dead, así como con la biblioteca más amplia de Play’n GO. Fusionar el amor de los fanáticos de la mecánica clásica con el Antiguo Egipto fue una obviedad para nosotros”.

Y agregó: “The Expanding Symbols regresa con un nuevo giro, y creemos que a los fanáticos les encantará. Sin mencionar que este juego tiene un toque visual maravilloso, lo que le da a la tragamonedas la calidad premium por la que se esfuerza Play’n GO”.