Play’n GO amplía su presencia en Virginia Occidental con el lanzamiento de Rush Street Interactive

Play’n GO ya ha tenido éxito con Rush Street Interactive a través de su marca BetRivers.

Los títulos del gigante sueco del juego ahora están disponibles en los operadores en Michigan y West Virginia.

Comunicado de prensa.- Play’n GO, uno de los principales proveedores de entretenimiento de casinos del mundo, ha anunciado un aumento en su participación de mercado en Virginia Occidental con el lanzamiento de su contenido con el operador líder Rush Street Interactive.

Play’n GO ya ha tenido un gran éxito con Rush Street Interactive a través de su marca BetRivers de Michigan, y esta expansión a Virginia Occidental promete ser igualmente exitosa para ambas marcas. Este anuncio brinda a los jugadores de Rush Street en Virginia Occidental acceso a algunos títulos clásicos del catálogo de Play’n GO, incluidos KISS: Reels of Rock y Reactoonz.

Play’n GO tiene licencia en cuatro estados de los Estados Unidos y su objetivo es estar activo en todos los mercados regulados, en Estados Unidos y en todo el mundo.

Ver también: Play’n GO anunció el lanzamiento de Play’n Go Music

Magnus Natt och Dag, director comercial de América del Norte de Play’n GO, comentó: “Nos complace fortalecer nuestros vínculos con Rush Street Interactive y esta expansión a Virginia Occidental es solo el siguiente paso en lo que esperamos sea una relación larga y fructífera entre nosotros”.

Y agregó: “Estamos entusiasmados de que los jugadores de Rush Street en Virginia Occidental tengan la oportunidad de interactuar con nuestro contenido, que creemos que es el mejor, y tenemos confianza de que será tan popular entre ellos como ya lo ha sido en Michigan y en todo el mundo”.