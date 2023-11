Play’n GO descubre reliquias de la antigua China en “Legacy of Dynasties”

El último tragamonedas de Play’n GO está ambientado en la Antigua China y cuenta con una serie de emocionantes funciones de bonificación, como tiradas gratis, símbolos expansivos y más.

Comunicado de prensa – Play’n GO descubre reliquias perdidas de la Antigua China ocultas en una modesta tienda de antigüedades en “Legacy of Dynasties”, el tragamonedas online que busca las riquezas de los Tres Reinos.

Play’n GO se adentra en una de las épocas más populares de la historia china para explorar el Legado de las Dinastías. Este romántico periodo de tiempo está lleno de guerras, intrigas y luchas por el poder mientras el país se fracturaba en tres.

Naturalmente, estos tiempos dieron lugar a la creación de algunas reliquias y artefactos fascinantes. Los jugadores pueden hacer girar los rodillos de 5×3 para crear combinaciones ganadoras mientras encuentran estos objetos antiguos y ganan también algunas emocionantes bonificaciones.

En esta emocionante adición a la serie “Legacy of”, los jugadores buscarán las antiguas riquezas de los Tres Reinos en una pintoresca tienda de antigüedades. Cada tirada tiene la oportunidad de crear una combinación ganadora, y también la posibilidad de conseguir tres scatters, activando la función de tiradas gratis.

Entre las baratijas y los extraños recuerdos, pueden esconderse tesoros a plena vista, esperando a otorgar riqueza a aquellos que los encuentren.

Después de conseguir tres símbolos scatter, los jugadores recibirán un número aleatorio de tiradas, elegidas por una rueda giratoria. En cada tirada gratis, hay símbolos expansivos garantizados que aparecerán, creando más oportunidades de ganar. Si se consiguen dos scatters más durante esta ronda, se activará la función de tiradas anidadas, que otorga otro número aleatorio de tiradas y bloquea los símbolos expansivos hasta que finalice la ronda.

En cualquier tirada durante el juego base, un símbolo aleatorio puede ser elegido para expandirse, añadiendo una sensación de emoción y anticipación al juego. Los símbolos expandidos pagarán en todos los rodillos y no necesitan estar en rodillos adyacentes para activarse. Los símbolos de expansión múltiple también pagarán de forma consecutiva, expandiéndose y encogiéndose a continuación.

La popularidad de los tragamonedas de temática china sigue creciendo, y la adición de otro título al catálogo, junto a juegos como “Celebration of Wealth”, “Temple of Wealth” y el recientemente lanzado “Temple of Prosperity“, ofrece aún más variedad a los aficionados a esta fascinante época. Tanto si a los jugadores les gusta la historia, la mitología o simplemente la estética de la Antigua China, “Legacy of Dynasties” les proporcionará una experiencia apasionante.

El embajador de juegos de Play’n GO, Magnus Wallentin, ha declarado: “Con la incorporación de ‘Legacy of Dynasties’ a esta popular serie, traemos a los aficionados otro gran título para satisfacer su amor por la historia china. Los jugadores que hayan probado otros títulos de ‘Legacy of’ estarán familiarizados con la mecánica de ‘Legacy of Dynasties’, pero disfrutarán de la nueva perspectiva que ofrece el juego”.

“Características como las tiradas anidadas proporcionarán a los jugadores la oportunidad de mejorar aún más la ya emocionante ronda de tiradas gratis, proporcionándoles más oportunidades de conseguir grandes ganancias. Además, los símbolos expansivos especiales del juego ayudan a crear oportunidades de ganar en los rodillos donde antes no las había. Combinado con la estética de un periodo tan emblemático de la historia, tenemos entre manos un nuevo título fantástico que estamos deseando compartir”, agregó.