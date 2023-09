Play’n GO abre las puertas del Templo de la Prosperidad en su nuevo slot

La compañía presentó un nuevo título de tragamonedas, que se suma a su biblioteca de juegos basados en la mitología china.

Comunicado de prensa.- Play’n GO le da la bienvenida a los jugadores al hogar del Dios de la Riqueza en “Temple of Prosperity”, el nuevo juego de tragamonedas en línea que acoge la generosidad del propio Caishen.

El humilde Templo de la Prosperidad es el hogar de Caishen, el renombrado dios chino de la riqueza que otorga sus bendiciones a quienes se consideran dignos. En “Temple of Prosperity”, los jugadores pueden girar los carretes de 5×5 para crear combinaciones ganadoras de símbolos y recibir funciones de bonificación en todo momento.

A medida que se formen y eliminen combinaciones ganadoras, estas permitirán que las de arriba caigan en cascada hacia su lugar. Esto puede crear aún más combinaciones ganadoras. Los jugadores también notarán que aparecen símbolos de premio y de coleccionista en los carretes. Los símbolos de premio son multiplicadores y solo se obtendrán cuando el símbolo Caishen Collector aparezca al unísono.

Además de los multiplicadores de monedas x1, x2, x5 y x10, también se pueden recolectar monedas mini, menores, mayores y grandes. Estos multiplicarán la ganancia hasta x1000 dependiendo del valor de la moneda que se recolecte. Esto puede generar grandes ganancias instantáneas solo en el juego base.

Si los jugadores obtienen tres o más símbolos Scatter en el juego base, serán recompensados ​​con la ronda de giros gratis. Cada cinco símbolos Scatter subsiguientes obtenidos durante la ronda de Giros Gratis avanzarán la ronda a la siguiente etapa, otorgando cinco Giros Gratis adicionales y aumentando el Multiplicador a x3 y luego a x5. Los símbolos de premio y coleccionista también pueden aparecer durante la ronda de giros gratis, lo que aumenta las posibilidades de obtener grandes ganancias.

La mitología y el folclore chinos siempre han sido un tema popular para muchas personas en todo el mundo y brindar más variedad a quienes disfrutan de la estética china, ya sea moderna, histórica o mitológica, es un objetivo claro de Play’n GO. Junto a títulos atractivos como “Monkey: Battle for the Scrolls”, así como otros como “Temple of Wealth” y “Celebration of Wealth”, “Temple of Prosperity” seguramente satisfará a los fanáticos de este género.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Estamos increíblemente emocionados de agregar otro título a nuestra biblioteca de juegos de inspiración china. La rica cultura de este país se remonta a más de 3000 años y ha experimentado muchas transformaciones a lo largo de este tiempo. Como una de las cuatro civilizaciones antiguas del mundo, no sorprende que tengamos una gran cantidad de inspiración con la que trabajar”.

Y añadió: “Una vez más, tenemos muchas ganas de ver a los jugadores tener en sus manos este emocionante juego de tragamonedas y estamos ansiosos por mostrarles qué más tenemos reservado para el futuro de este y muchos otros géneros con los que estamos trabajando”.